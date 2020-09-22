HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tahran’da gıda fabrikasında korkutan yangın

Tahran’da gıda fabrikasında korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 23:39 | Son Güncelleme

İran’da Tahran eyaletine bağlı İslamşehr kentinde yer alan bir gıda fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı.İran’ın Tahran eyaletine bağlı İslamşehr kentinde bulunan ülkenin önde gelen gıda firmalarından Mihan’a ait gıda fabrikasında yangın çıktı.

İran’da Tahran eyaletine bağlı İslamşehr kentinde yer alan bir gıda fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı.
İran’ın Tahran eyaletine bağlı İslamşehr kentinde bulunan ülkenin önde gelen gıda firmalarından Mihan’a ait gıda fabrikasında yangın çıktı. Süt ve süt ürünlerinin yer aldığı fabrika alev alev yanarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, yangının gıda deposunda meydana geldiği ve 50’nin üzerinde itfaiye aracının yangına müdahale ettiği bildirildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybettiYaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’dan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür mesajı
Bakan Selçuk'tan Bahçeli'ye teşekkür
Muğla'da feci kaza! Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler
Tepkileri umursamadılar! Yolu kapatıp halay çektiler
4 kişi yaşamını yitirmişti! Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Skandal olay sonrası Koca'dan ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.