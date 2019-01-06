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Tahran'da hava kirliliği nedeniyle "sokağa çıkmayın" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle "sokağa çıkmayın" uyarısı

İran Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanı Abbas Şahsuni, başkent Tahran'da hava kirliliği nedeniyle kalp ve akciğer hastalarına sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Şahsuni, başkentin güneyindeki Şadabad, Şehri Rey ve Şerif Üniversitesi bölgeleri başta olmak üzere pek çok noktanın hava kirliliği açısından sokağa çıkmaya uygun olmadığını belirtti.

Sokakta çalışan vatandaşlardan da dışarıda fazla vakit geçirmemelerini isteyen Şahsuni, aynı uyarının açık alanda spor yapanlar için de geçerli olduğunu ifade etti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Şahsuni, Tahran'daki hava kirliliği derecesinin 121 mikrogram/metreküp olduğunu açıkladı.

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle sık sık mecbur kalmadıkça "sokağa çıkılmaması" uyarısı yapılıyor.

Tahran Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, 17 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, hava kirliliğindeki artış nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, kalp ve akciğer hastalarının uzun süre açık havada kalmamaları uyarısında bulunmuştu.

- Tahran hava kirliliğinde ilk 12 şehir arasında

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran'ın, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer aldığı belirtiliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Şahsuni hava kirliliği İRAN Tahran

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