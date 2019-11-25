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Tahran'da Hükümete Destek Gösterisi

25.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da bugün hükümete destek gösterisi düzenlenecek. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Tüm dünya gerçek İranlıların kimler olduğunu bu gösteriyle görecek” mesajı yayınladı

Tahran'da Hükümete Destek Gösterisi

İran’ın başkenti Tahran’da bugün hükümete destek gösterisi düzenlenecek. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tüm dünya gerçek İranlıların kim olduğunu bu gösteriyle görecek” mesajı yayınladı.

İran’da petrol fiyatlarına yüzde 50 zam yapılmasının ardından sokaklar karışmış ve protesto gösterileri düzenlenmişti. İran, söz konusu gösterilerin başta Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan’ın olduğu dış güçlerin etkisiyle yapılan protestolar olduğunu savunuyordu. Petrol fiyatlarının arttırılmasının ardından başlayan eylemler 2009 yılındaki ‘Yeşil Devrim’ adı verilen gösterilerden bu yana düzenlenen en büyük protestolar oldu.

İran’da protestoların ardından çeşitli şehirlerde hükümete destek gösterileri düzenlendi. Son olarak da bugün başkent Tahran’da geniş katılımlı bir miting düzenlenecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yabancı ülkelere, gerçek İranlıların kim olduğunu ve neler söylediklerini duymaları için bugünkü yürüyüşü izlemelerini tavsiye ederim” dedi.

Sözcü Musavi, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen hafta İran’daki gösterilerle ilgili yaptığı destek açıklamasına atıfta da bulundu ve “Malum ülkenin dışişleri bakanının banka şubelerinin yakılma görüntülerini isteyecek kadar küçülmesine şaşırdık” ifadesini kullandı.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran’da devam eden prostestolara ilişkin görüntülerin kendilerine gönderilmesini istemişti.

Ülkede geride bıraktığımız günlerde yaşanan gösterilerde, Uluslararası Af Örgütü en az 115 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etmiş ancak İran, bu sayıyı spekülatif olarak değerlendirmiş ve reddetmişti.

İranlı yetkililer gösterilerde bin civarında kişinin gözaltına alındığını söylerken merkezi New York’ta bulunan İran İnsan Hakları Merkezi, gözaltına alınan kişi sayısının 4 bine yakın olduğunu öne sürmüştü.

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