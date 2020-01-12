HABER
  4. Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi

Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestoda İngiltere Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde, Büyükelçi Rob Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Eylemde, İran dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade lehine, "Kahrolsun İngiltere", "Kahrolsun ABD" "İngiltere Büyükelçiliği Kapatılmalı ve elçi ülkeyi terk etmelidir" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteriye katılanlar ayrıca Azadi Meydanı'nda İran ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için toplanacaklarını açıklayanları da "fitneci" şeklinde nitelendirerek tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump resimlerinin yakıldığı eylemde, güvenlik güçlerinin elçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Prof. Dr. Eyidoğan: Marmara'da "deprem fırtınası" yaşanıyorProf. Dr. Eyidoğan: Marmara'da "deprem fırtınası" yaşanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere İRAN

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kocaeli'de Atatürk büstüne saldırı!

Atatürk büstüne çirkin saldırı!

Dünyanın en hızlısı! Yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Dünyanın en hızlısı! Radara yakalanmıyor

Kar topu oynayan 9 çocuğun vücudunda yanıklar oluştu! Vali Mustafa Tutulmaz'dan açıklama

Her şey kar topu oynadıktan sonra oldu! Vali'den açıklama

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama!

İlber Ortaylı canlı yayında ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.