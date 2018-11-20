HABER

Tahran'da işçilerden "maaş" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce işçi maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce işçi maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre (ILNA), İş Kanunu'nun mecliste kabulünün yıl dönümünde yüzlerce işçi Tahran'daki İşçi Sendikası binası önünde bir araya geldi.

Maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen işçiler, "Maaşlarımızın arttırılması hakkımızdır", "Bizi düşünün pahalılığı önleyin" yazılı pankartlar açtı.

- "Üretici ve çalışanın başına ne geldiyse özelleştirmeden geldi"

İşçi Partisi Genel Başkanı Ali Rıza Mahcub, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki özelleştirme sistemini eleştirdi.

Mahcub, "Biz başından beri bu tarz bir özelleştirmenin karşısındaydık. Üretici ve çalışanın başına her ne geldiyse bu özelleştirmeden geldi." dedi.

Huzistan eyaletine bağlı Şuş İlçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerinin 3 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen Mahcub, işçilerin 16 günden bu yana düzenledikleri protestolara destek verdiklerini ifade etti.

Mahcub, "Sendikal protestolara emniyet güçleri müdahale etmemeli. Bu tarz gösteriler anayasaya uygundur." diye konuştu.

Son dönemde ülkede yaşanan pahalılıktan şikayet eden Mahcub, işçi maaşlarının arttırılması gerektiğini söyledi.

Mahcub ayrıca tüm hakların özel sektöre verildiğini ve bu nedenle işçi haklarının yok olduğunu savunarak, "Maalesef bugün medyadan tutun tüm imkanlar sermaye sahiplerinin eline geçmiştir." ifadesini kullandı.

- Tahran Üniversitesi öğrencilerinden işçilere destek

Öte yandan, Tahran Üniversitesi'nden bir grup öğrenci Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerine destek verdi. Öğrenciler üniversite kampüsünde "Hepimiz Heft Tepe işçisiyiz" yazılı pankartlar açtı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Şuş Savcısı Mustafa Naziri ise Şuş'ta gözaltına alınan 15 işçinin bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

Huzistan'a bağlı Şuş'taki gösteriler 16'ncı gününde devam ederken, aynı eyalete bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydan bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir süre önce başlattıkları eylemi bugün Huzistan eyaleti valilik binası önüne taşıdı.

PARTNERArap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...Arap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!
Antalya'da kasım güneşinde denize girdilerAntalya'da kasım güneşinde denize girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Heft Tepe Şeker Fabrikası İran İşçi Partisi Alirıza Mahcub işçi eylemleri

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.