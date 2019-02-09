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Tahran'da kadınların kaldığı cezaevinde olaylar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

Tahran'da kadınların kaldığı cezaevinde olaylar çıktı

İran'ın başkenti Tahran'ın Veramin ilçesinde bulunan Gerçek Cezaevi'ndeki kadın tutuklular, çıkarılan af kararının kendilerini kapsamadığı gerekçesiyle olay çıkardı.

Reformist kanada yakınlığıyla bilinen Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gerçek Cezaevi'nde uyuşturucu suçlarından tutuklu kadınların, çıkarılan af kararının kendilerini kapsamadığı gerekçesiyle itiraza başladığını duyurdu.

Sadıki, yetkililere yönelik eleştirilerde bulunarak konuyla ilgili kimsenin bilgi vermediğini ancak tutukluların af yasasının kendilerini de kapsadığını öğrenince olayların sona erdiğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de cezaevinden dumanların çıktığı görülüyor.

- Mahkuma tedavi uygulanmadığı iddiası

Öte yandan İran'da etkin Gonabadi Tarikatı'na mensup Ali Rıza Revşen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkumların durumu kötüleşen bir tutukluya gerekli tedavinin uygulanmaması nedeniyle gösteriye başladığını ileri sürdü.

Revşen, güvenlik güçlerinin eylem yapan tutuklulara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini, tutukluların da buna karşı koymak ve gazın etkisini azaltmak için elbise ve battaniyelerini ateşe verdiğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hapishane İRAN Tahran

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