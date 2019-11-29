HABER

Tahran'da konut fiyatları yüzde 35 yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:24 | Son Güncelleme

Tahran'da konut fiyatları yüzde 35 yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'da konut fiyatları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 35 arttı.

İran Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, kasımda Tahran'da ortalama bir evin metrekare satış fiyatı 12 milyon 460 bin tümene (yaklaşık 5 bin 600 lira) çıktı. Bu, Kasım 2018'e göre yüzde 35,8'lik artışa işaret ediyor.

Başkentteki kira fiyatları da aynı dönemde ortalama yüzde 31,7 yükseldi.

Tahran'da konut satışları ise geçen yılın kasım ayına göre yüzde 40,7 düşüşle 4 bin 64'e geriledi.

ABD'nin geçen yıl mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilmesiyle derinleşen ekonomik kriz sonrası İran'da birçok sektörde durgunluk yaşanıyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
İhtiyaç sahibi 111 öğrenciye hediye paketiİhtiyaç sahibi 111 öğrenciye hediye paketi
Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçti: 1 yaralıKontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçti: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN konut fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda skandal iddia! Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisini hastanelik etti

Okulda skandal iddia! Öğrenci hastanelik oldu

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama (Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl?)

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama

Gaziantep'teki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Çuval içindeki gebe köpeği 7 yaşındaki Arif'in dikkati kurtardı

Bunu yapan insan olmaz!

Su içerken yemek borusu yırtıldı! Ameliyatla hayata döndü

Su içti, hastanelik oldu! Ameliyatla hayata döndü

İBB Meclisi'nde 'arazi' gerginliği! Satışına izin çıkmadı

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.