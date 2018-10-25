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Tahran'da konut fiyatları yüzde 83 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da, konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 83 artış gösterdi

İran'ın başkenti Tahran'da konut fiyatlarının ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 artış kaydederek zirve yaptığı belirtildi.

İran'da ABD yaptırımlarının ilk paketinin devreye girmesi ve döviz kurunun tümen karşısında değer kazanması tüm ekonomik alanları olduğu gibi ülkenin konut sektörünü de etkiledi.

Tesnim haber ajansının, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığının verilerini esas alarak hazırladığı habere göre, başkent Tahran'da Ekim 2017'de 4 milyon 750 bin tümen olan konut metrekare fiyatı, Ekim 2018'de yüzde 83 artarak, 8 milyon 633 bin tümen oldu.

Yaşanan ekonomik kriz ve fiyatların yükselmesi nedeniyle konut satışlarının ciddi oranda düştüğü aktarıldı.

Dolar kurunun tümen karşısında değer kazanması nedeniyle Tahran'daki dairelerin kiralarının da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 100 arttığı belirtiliyor.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, geçen hafta hükümetle yaşadığı kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fiyat artışı İRAN Konut Tahran

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