Tahran'da Patlama Haberine Yerel Yetkiliden Yalanlama

İran devlet haber ajansı IRIB, Tahran’ın batısında Cuma günü bir patlama meydana geldiğini aktardı. Ancak bölgedeki üst düzey bir yetkili, haberin doğru olmadığını iddia etti.

IRIB’deki habere göre patlamanın olduğu bölgede elektrikler kesildi. Haberde patlamanın nedeni, olası yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi aktarılmadı.

Tahran’ın batısındaki Kudüs ilçesi belediye başkanı Leyla Vaseghi, yarı resmi Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bölgede sadece 5 dakika süren bir elektrik kesintisi yaşandığını, herhangi bir patlama olmadığını söyledi.

İddia edilen patlamanın Kudüs ilçesinde mi yoksa Tahran’ın batısındaki başka bir bölgede mi meydana geldiği netlik kazanmış değil. Kentin diğer bölgelerinde yaşayanlar, Reuters haber ajansına, patlama sesi duymadıklarını aktardı.

Geçen hafta İran’ın bazı askeri, nükleer ve endüstriyel tesislerinde de patlamalar olduğu haberleri alınmıştı.

