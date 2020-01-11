HABER
  4. Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi

Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:58 | Son Güncelleme

Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.

Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İranın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Mandalina şenliğine akın ettilerMandalina şenliğine akın ettiler
İzmir’de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar ettiİzmir’de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

Kayseri'de kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

Kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

İstanbul'daki deprem sırasında arkadaşları kaçtı, o oturmaya devam etti

Deprem sırasında şaşırtan görüntü

İstanbul'da deprem anlarında acil toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İşte İstanbul'daki acil toplanma alanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.