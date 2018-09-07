Ancak zirve, Astana sürecini başlatmış olsalar da üç ülke arasında Suriye konusundaki keskin görüş ayrılıklarının sürdüğünü daha da gözler önüne serdi.

Tahran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki üçlü zirve, Suriye’de muhaliflerin elinde kalan son bölge konumundaki İdlib’e Suride hükümetince yakında başlatılması beklenen geniş çaplı operasyon öncesinde bir diplomatik çözüm için son şans olarak görülüyordu.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceği ve ihtilafın yalnızca müzakere edilmiş bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine yönelik inanç dile getirildi. Bildiride, üç ülkenin İdlib’deki durumu da “Astana formatını tanımlayan işbirliği ruhuna uygun olarak ele almayı kararlaştırdığı” belirtildi.

Türkiye, İran ve Rusya cumhurbaşkanları arasında Tahran’da üçlü Suriye zirvesi düzenlendi. İran ve Rusya liderleri zirvede İdlib’e yönelik olası askeri operasyona destek verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ateşkes çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’in sadece Suriye’nin geleceği için değil, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve bölgenin geleceği için de önemli olduğunu vurguladı. İdlib’e herhangi bir saldırının faciayla sonuçlanabileceği uyarısında bulunan Erdoğan, teröristlere karşı her türlü savaşın zaman ve sabrı temel alan yöntemler gerektirdiğini söyledi. Erdoğan, “İdlib’in kan banyosuna dönmesini istemiyoruz” mesajını verdi.

Suriye lideri Beşar Esat’a karşı muhalif güçleri destekleyen Türk tarafıysa İdlib’e bir operasyonun yeni bir mülteci dalgası başlatmasından ve Suriye’de elinde bulundurduğu bölgeleri istikrarsızlaştırmasından endişe ediyor.

İran Cumhurbaşkanı, “Suriye’de savaş ve kıyım alevleri sona yaklaşıyor” dğrken, terörün “Suriye’de, özellikle de İdlib’de kökünün kazılması” gerektiğinin altını çizdi.

Putin İdlib’de “teröristlerin tamamen yok edilmesi” şeklinde sert bir çağrı yaparken, Ruhani’yse Suriye’nin yeniden inşası üzerinde durdu ve yerlerinden olanların evlerine geri dönmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ruhani, ABD’nin de Suriye’den derhal çekilmesi çağrısında bulundu.

BM ve Batı ülkeleri Esat güçlerini ülkedeki 7 yıldır süren iç savaş boyunca kimyasal saldırılar düzenlemekle suçlarken, Putin’se kendilerinin elinde “militanların bu türden operasyonlar ve provokasyonlara hazırlandığı yönünde kesin kanıtlar bulunduğunu” öne sürdü. Ancak Rus lider bu iddiasına yönelik bir kanıt ortaya koymadı.

Erdoğan’ın İdlib’de ateşkes teklifine de yanıt veren Putin, bir ateşkesin “iyi olacağını” ancak kalıcı olabileceğine inanmadıklarını belirtti. Rus lider, “Bir anlaşmaya varabileceğimizi ve İdlib’de uzlaşı çağrımızın duyulacağını umuyoruz. Bu terör örgütlerin temsilcilerinin direnişe son verip silahlarını bırakacak aklı sergileyeceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

