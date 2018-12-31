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Tahran'daki öğrenci gösterisinde rejim karşıtı sloganlar atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:55 | Son Güncelleme

Tahran'daki öğrenci gösterisinde rejim karşıtı sloganlar atıldı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da geçen hafta öğrencilerin hayatını kaybettiği otobüs kazasını protesto eden üniversite öğrencileri, rejim karşıtı sloganlar attı.

Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen ve 9'u öğrenci 10 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazasını protesto etmek isteyen öğrenciler, Tahran Üniversitesi önünde gösteri düzenledi.

Kazada ihmal ve sorumluluğu bulunanlar hakkında adli işlem başlatılması ve okul servislerinin yenilenmesini isteyen öğrenciler, "Kahrolsun molla cumhuriyeti", "Kahrolsun diktatör" şeklinde sloganlar attı.

Protestocu öğrenciler güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle dağıtıldı.

Tahran Kaymakamlığı Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Abdulazim Rizayi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, yapılan gösterinin yasa dışı olduğunu savunarak durumunun şu an kontrol altında olduğunu belirtti.

Ortalığı karıştırmak isteyen az sayıdaki kişinin üniversitenin önünde izinsiz şekilde toplandığını ve bunun yasa dışı olduğunu ileri süren Rizayi, "Toplumu karıştırmak isteyen bir el var. Ortamı karıştırmak için fırsat kollayan ve sayıları 20-30 civarında olan bazı kişiler Tahran Üniversitesi'nin önünde toplandı." ifadelerini kullandı.

İran'ın başkentindeki farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler, 5-6 gündür toplu taşımada kullanılan araçların eski olduğunu dile getirerek Tahran'ın muhtelif yerlerinde gösteriler düzenliyor.

Tahran'da geçen hafta üniversite öğrencilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN öğrenci Tahran

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