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Tahran'daki Türk iş adamlarından iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

Tahran'daki Türk iş adamlarından iftar programı

İran'ın başkenti Tahran'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilciliği tarafından verilen iftar yemeği ülkedeki Türk iş adamlarını bir araya getirdi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) bahçesinde verilen iftar yemeğine Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Avni Bıçaklı ile Türk ve İranlı iş adamları katıldı.

Büyükelçi Örs'ün kısa bir konuşma yaptığı ve Türk iş adamlarının sorunlarını dinlediği iftar programında, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
iftar İRAN MÜSİAD Tahran

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