"Tahran'daki üçlü koalisyon ABD nüfuzunun gerilemesinin başlangıcı olacak"

KAHİRE (AA) - Mısırlı siyaset analisti Hasan Nafia, İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki zirveyi "üçlü koalisyon" olarak değerlendirerek, bu koalisyonun, ABD'nin nüfuzunun gerilemesinin başlangıcı olacağını bildirdi.

Kahire Üniversitesi Siyasi Bilimler Profesörü Nafia, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Zirve, söz konusu üç ülkenin, İdlib konusunda farklı tutum ve politikalarına rağmen ortak jeopolitik çıkarlarının bilincinde olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın önde gelen siyaset analisti ve akademisyenlerinden Nafia, "Bu üçlü koalisyonun dik duruşu, Suriye'deki savaşa son noktanın koyulmasına, Yüzyılın Anlaşması'nın başarısızlığa uğramasına yol açacak ve ABD'nin bölgedeki nüfuzunun gerilemesinin başlangıcı olacak." ifadesini kullandı.

Nafia, bu koalisyonun, Suriye krizinin gidişatına yön vereceğini, İsrail'in ise durumu yakından izleyerek koalisyonu bozmaya çalışacağını belirtti.