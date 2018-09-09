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"Tahran'daki üçlü koalisyon ABD nüfuzunun gerilemesinin başlangıcı olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 00:38 | Son Güncelleme

Mısırlı siyaset analisti Hasan Nafia: - "Bu üçlü koalisyonun dik duruşu, Suriye'deki savaşa son noktanın koyulmasına yol açacak ve ABD'nin bölgedeki nüfuzunun gerilemesinin başlangıcı olacak"

KAHİRE (AA) - Mısırlı siyaset analisti Hasan Nafia, İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki zirveyi "üçlü koalisyon" olarak değerlendirerek, bu koalisyonun, ABD'nin nüfuzunun gerilemesinin başlangıcı olacağını bildirdi.

Kahire Üniversitesi Siyasi Bilimler Profesörü Nafia, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Zirve, söz konusu üç ülkenin, İdlib konusunda farklı tutum ve politikalarına rağmen ortak jeopolitik çıkarlarının bilincinde olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın önde gelen siyaset analisti ve akademisyenlerinden Nafia, "Bu üçlü koalisyonun dik duruşu, Suriye'deki savaşa son noktanın koyulmasına, Yüzyılın Anlaşması'nın başarısızlığa uğramasına yol açacak ve ABD'nin bölgedeki nüfuzunun gerilemesinin başlangıcı olacak." ifadesini kullandı.

Nafia, bu koalisyonun, Suriye krizinin gidişatına yön vereceğini, İsrail'in ise durumu yakından izleyerek koalisyonu bozmaya çalışacağını belirtti.

Gelecek dönemde bölgede özellikle Kasım ayında zirveye ulaşacak büyük değişiklikler olacağını aktaran Nafia, bu değişikliklerin yapısının Türkiye, Rusya ve İran zirvesinin, koalisyonu daimi kılmadaki başarısıyla doğrudan ilgili olacağını kaydetti.

Öte yandan, Arap Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Muhtar Gabaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvenin köklü anlaşmazlıklara ve çıkar çatışmalarına rağmen İdlib konusunda diyalog ve koordinasyonu öne çıkardığını söyledi.

İçinde bulunulan durumda zirvenin sonuçlarının geleceği konusunda yorum yapmanın zor olduğunu belirten Gabaşi, İran ve Rusya'nın silahlı mücadeleye bağlı kalabileceğini ya da tavrını Türkiye'nin siyasi çözümden yana tutumuna doğru değiştirebileceğini dile getirdi.

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