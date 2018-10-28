Tahran'dan ABD Yaptırımlarına Borsa Hamlesi

ABD’nin 4 Kasım’daki ikinci yaptırım paketini devreye sokmasına günler kala İran, ham petrolü, enerji borsası üzerinden özel şirketlere satmaya başladı.

Ham petrol ticareti İran’da devlet kontrolünde. Petrol Bakanlığı en az 35 bin, en fazla 100 bin varil alım koşuluyla, Tahran Enerji Borsası’na 1 milyon varil petrol arz etti. Bakanlık, 280 bin varilin 74 dolar 85 sentten işlem gördüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Washington 7 Ağustos’tan itibaren İran’la döviz ticareti, metal ve otomotiv sektörüne karşı yaptırımları hayata geçirmişti.

