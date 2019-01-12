Tahran'dan Polonya'da yapılacak İran karşıtı zirveye tepki

ANKARA/TAHRAN (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin düzenleyeceği İran karşıtı zirveye ev sahipliği yapacak Polonya'ya ciddi bir karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Felahetpişe, ABD'nin Polonya'da şubat ayında düzenleyeceği İran karşıtı zirveyi değerlendirdi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek zirveyi ABD'nin İran'a karşı sürdürdüğü "psikolojik savaşın bir parçası" olarak niteleyen Felahetpişe, "ABD, bölgedeki yenilgilerini telafi edebilmek için bu tür girişimlere yöneliyor." dedi.

Felahetpişe, Tahran'ın İran karşıtı bu zirveyle ilgili Polonya'ya ciddi bir karşılık vermesi gerektiğini belirterek, "Bu karşılık sıradan kınamaların ötesine geçmelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de Varşova'daki zirveyle ilgili basına yaptığı açıklamada, "Yaptırımları ve baskıları sonuna kadar artıracağım diyen kişi çareyi kongre ve seminerlerde arıyorsa bu yenildiği anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de dün ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

