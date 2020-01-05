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  4. Tahran’dan Trump’ın İran’a tehditlerine cevap

Tahran’dan Trump’ın İran’a tehditlerine cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdidine yanıt vererek, "ABD, İran ile askeri çatışma cesaretinden yoksun" dedi.İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi yaptığı açıklamada, "Gelecekte olası bir çatışma durumunda ABD’nin bunu gerçekleştirecek cesarete sahip olmadığını düşünüyorum" dedi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdidine yanıt vererek, "ABD, İran ile askeri çatışma cesaretinden yoksun" dedi.
İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi yaptığı açıklamada, "Gelecekte olası bir çatışma durumunda ABD’nin bunu gerçekleştirecek cesarete sahip olmadığını düşünüyorum" dedi. Musevi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdidini hatırlatarak, "ABD, İran’a karşı harekete geçmeye cesaret edemez" ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından İran’ın intikam açıklamalarına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, İran’da vurulmak üzere 52 hedef belirlediklerini ifade etmişti.

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