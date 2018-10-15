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"Tahran'ın batı ve güneyinde yoksulluk hilali oluştu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Said İzdi, kırsal kesimlerden büyük şehirlere göç oranının artmasıyla başkent Tahran'ın etrafında "yoksulluk hilali" oluştuğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Said İzdi, hayat pahalılığı, işsizlik gibi nedenlerle göç oranında yaşanan artışın, başkent Tahran'ın etrafında çarpık kentleşmeye yol açtığı ve bölgenin adeta bir "yoksulluk hilali"ne dönüştüğünü söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İzdi, "Tahran'ın batı, güney ve güneydoğusunda inşa edilen kaçak yapılar sebebiyle yoksulluk hilali oluştu. Bu durum da son derece tehlikeli bir hal aldı." dedi.

İzdi, başkentin güneyinde gecekondu türü yapılaşmaların artmasının yönetim açığı ve idari sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, Tahran'ın 15 kilometre güneydoğusundaki Nesimşehir kasabasında birkaç yıl önce 4 bin olan nüfusun bugün 600 bine çıktığını ifade etti.

Son yıllarda kırsalda yaşanan kuraklık ve çevre sorunlarının metropollere göçü artırdığına dikkati çeken İzdi, söz konusu sorunların çözülmesi için Başkent Konseyi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İran'da son yıllardaki kuraklık, işsizlik, hayat pahalılığı ve çevre sorunları kırsal bölgelerde yaşayanları metropollere göç etmeye zorluyor.

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