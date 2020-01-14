Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: "Bana haksızlık yapılıyor"

Mersin’de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz’i başına tahra ile vurarak öldüren sanık Süleyman Etiz, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Etiz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek, tasarlayarak, kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Etiz, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Süleyman Etiz, mahkemedeki ifadesinde, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Bana haksızlık yapıyorlar. Her karara saygım var. Takdir mahkemenindir" dedi.

Etiz çiftinin çocukları ise ilk mahkemede söylediklerinin arkasında olduklarını ifade ederek, babalarının ceza almasını istediklerini dile getirdiler.

Leyli Etiz’in annesi de olayı görmediğini belirterek, sonuna kadar şahıstan şikayetçi olduğunu, hak ettiği cezayı almasını istedi.

Müşteki avukatları ise sanığın gerekli cezayı almasını talep etti.

Sanık avukatı da Süleyman Etiz’in tahliye edilmesini istedi.

İddia makamı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mart 2020 tarihine erteledi.