Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Katı sabun mu sıvı sabun mu? Siz de bu ikilemin içinde kalanlardan mısınız? Covid salgını tüm hızıyla devam ediyor ve ellerimizin temizliğinden emin olmamız gerekiyor. "Katı sabun mu sıvı sabun mu?" diye karar veremezken bir de çeşit çeşit katı sabunlar çıkmaya başladı. Çeşit çeşit yağlar, bitki özleri, sütler ve daha fazlası sabunların içine çoktan girdi. Hepsinin kendine göre bir özelliği var ve kullanım amaçları farklı. Sivilce, akne, kaşıntı gibi sorunları gidermeye katkıda bulunan katı sabunlar var; saçlarda kullanılan özel katı sabunlar var. Bazen öyle sabunlara rastlıyoruz ki deri hastalıklarıyla mücadele edenlere bile destek sağlıyor. Peki, ellerimizi tahriş etmeden temizlemek için hangi el sabunu kullanılmalı? Haydi birlikte bakalım!

1. Kime sorsak bilir: Dove Original Beauty Cream Bar

Kalıp sabun markaları arasında en çok bilinenlerden birisi olan Dove. Mutlaka bir ya da iki kere kullanmışsınızdır ya da halen kullanmaya devam ediyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Katı sabunların elinizi kurutacağını düşünüyorsanız Dove'u tercih edebilirsiniz. Tıpkı bir vücut losyonu gibi cildinizin nem ihtiyacını karşılayan bu sabun, cildinizi tahriş etmez. Dove Original Beauty Cream Bar'ı yüzünüzü temizlemek için de kullanabilirsiniz. Biz size Dove'un en bilinen, klasikleşmiş sabununu öneriyoruz. Cildinizin ihtiyacına ya da kişisel tercihlerinize göre Dove sabunun diğer seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Purely Pampering Coconut Bar adından da anlayabileceğiniz gibi keyifli kokusu, Purely Pampering Shea Butter Beauty Cream Bar ise içerdiği shea yağı ile dikkatinizi çekebilir.

2. Tatlı tatlı vanilya kokmak isteyenlere:

Sıradaki sabunumuz vanilya kokusunu çok sevenlere! Le Petit Marseillais El ve Bakım Sabunu Vanilya Sütü'nün hangi özelliğinden bahsetsek karar veremedik. Yumuşacık sabunun ellerinizi nazikçe temizlediğinden mi başlayalım yoksa doğal malzemeler kullanılarak üretildiğinden mi bilemedik. Bitkisel içerikli bu sabunun tek marifeti kokusu da değil. Ellerinizin bir süre sonra daha pürüzsüz olduğunu kendiniz göreceksiniz. Ellerinizi ıslatın, sabununuzu alın, güzelce köpürtün. Sıra geldi durulamaya! Çoğu sabunun elinizde bıraktığı kalıntı hissini Le Petit Marseillais El ve Bakım Sabunu Vanilya Sütü'yle yaşamazsınız. Saniyeler içinde durulanır. Mis gibi vanilya kokusu elinizi her yıkadığınızda etrafa yayılacak. Kokusunda Akdeniz'e özgü çok özel notalar var. Hafif bir rüzgar esintisini, ılık bir mevsimi, içinizi ısıtan güneş ışıklarının etkisini ellerinizi yıkarken hissetmek sizce de kulağa hoş gelmiyor mu?

3. Doğaya da cildiniz kadar saygılı

Ellerimizi her yıkadığımızda, temizlik yaparken, hatta dişlerimizi fırçalarken kullandığımız ürünlerin içindeki kimyasalların bir kısmı doğaya yani toprağa ve suya karışır. Bir kısmı bedenimizde kalır, kokusu da ciğerlerimize zarar verir. Yani ne kadar doğal, o kadar iyi! Temiz su kaynaklarımız hızla tükenir, topraklar kirlenirken doğaya da en az ellerinize olduğu kadar saygılı bir sabun kullanmak ister misiniz? Önerimizi hemen buraya bırakalım: THE BODY SHOP Moringa Sabun. Kremsi yapısıyla cildinizi temizlerken besler, nem dengesini korur. Moringa çiçeklerinin hoş kokusuyla içinizi ferahlatır ve bol bol köpürür. Cildinize zarar verecek maddeler de içermez. THE BODY SHOP Moringa Sabun'u yüz temizliğinizde de kullanarak aynı etkileri görebilirsiniz. Sabunu köpürtün, yüzünüze sürün, birkaç dakika bekletip durulayın.

4. Doğallardan devam edelim:

Konu organiklerden açılmışken bir başka doğal sabunla devam edelim. Organique Doğal Sabun Feel Up'ın içinde bitkisel gliserin var. Gliserin kelimesi sizi ürkütmesin. Sabunda kullanılan gliserin çeşidi bitkilerden elde ediliyor, yani doğal. Nemlendiricilerde ve losyonlarda sıkça karşımıza çıkan gliserin hassas ciltler için uygun olmasıyla da sabun üretiminde vazgeçilmez malzemeler arasında. Organique Doğal Sabun Feel Up da hassas ciltliler tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Hoş kokusuyla enerjinizi yerine getiren sabun, cildinizi de bakım yaparak temizler ve tahriş sorunu yaşamazsınız. Paraben, vazelin, SLES, SLS, formaldehit gibi maddeler ve petrol türevli kimyasallar içermez. Bunun ne anlama geldiğini açıklayalım: Alerji yapma riski düşük ve cildinizi tahriş etmesi neredeyse imkansız.

5. Ölümsüz ağaçtan size bir hediye

Ona 'ölümsüz ağaç' ya da Egelilerin deyimiyle 'ölmez ağaç' derler. Zeytin ağacından bahsediyoruz! Her bir tanesi mucize olan zeytinin yağı da ayrı bir değerli. Olivos da sizin için Edremit’in % 100 saflıktaki zeytinyağlarından öyle bir sabun yapmış ki ne desek tarif edemeyiz. Ellerinizi yıkarken nasıl özen gösterdiğini kendiniz hissedeceksiniz. Ege'nin uygarlıklarından miras kalan tariflerle üretilen bu sabunu banyo yaparken de kullanabilirsiniz. İçinde zeytin yaprakları da olan kalıp sabun faydalarıyla da gönlümüzü kazanmayı başardı. Olivos Klasik Zeytin Yapraklı Zeytinyağı Sabunu, cildinizde derinlemesine temizlik sağlar. Mis gibi kokar, cildinizi nemlendirir, sizi rahatlatır. Bir kere kullandıktan sonra sizin de bağımlısı olacağınızı düşünüyoruz.

6. Sadece bebeklerin kullanabileceğini kim söyledi?

Kutusunun üzerinde bebek yazıyor olabilir, hatta sabunun üzerinde de yazıyor. Büyüdük diye bu muhteşem formülden yararlanamayacak mıyız? Kesinlikle hayır! Bizim için önemli olan hem temizlikte başarılı hem de cildimizi tahriş etmeyen bir sabun seçmekse hangi yaş grubuna hitap ettiğine bakmıyoruz, sonuca odaklanıyoruz. Dionesse Bebek Sabunu, içeriğiyle bizi o kadar kıskandırdı ki bebek olasımız geldi. Üretiminde meyve gliserini ve bitkisel yağlar kullanılan sabunun çok ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir özelliği var: %100 el yapımı. Gliserin, suyu cildinize hapsederek nem dengesinin kurulmasını sağlar. Bitkisel yağlar ise cildinizi besler. Hassas bir cilde sahip olduğu için sabun seçerken kılı kırk yaranlar için bile uygun çünkü ekstra hassas ciltliler yani bebekler için üretilmiş. Sabunu okulda kullanmaları için çocuklarınızın çantasına da koymayı unutmayın.

7. Temel sorunumuz virüs olsa da bakteriler hala hayatımızda

"Kalıp sabun ne işe yarar?" Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz, temizler. Peki, ne kadar temizler? İşte orası seçtiğiniz sabuna bağlı olarak değişir. Protex Herbal Katı Sabun, bakterilerin %99,9'unu temizler. Bu sizin için iyi bir oran mı? Nemlendiricilerle ve doğal bitki özleriyle zenginleştirilmiş içeriğinin cildinizi tahrişe karşı koruyacağını bilmek de içinizi rahatlatır diye düşünüyoruz. Çocukların kullanımı için de uygun. Bildiğiniz gibi çocuklar her zaman yetişkinler kadar tedbirli olmuyorlar ve ciltleri de yetişkinlere oranla daha hassas. Resim yaparken, oyun oynarken, okuldayken minik ellerin ne hale geldiğini anne baba olanlar çok iyi bilir. Protex Herbal Katı Sabun'la sizin, varsa da çocuklarınızın elleri tertemiz olacak.

8. Bir kalıp sabundan ötesi

Lavantanın hikayesini Anatolia Kadın Girişimi Kooperatifi Doğal Lavanta Sabunu'nun üzerindeki minik karttan okuyabilirsiniz. Biz size sabundan bahsedelim. Antiseptik etkisiyle cildinizde doğal bir koruma bariyeri oluşturan lavanta sabununun kokusu da ruhunuzu dinlendirir. Sabunun içindeki lavanta yağları ve çiçeği cildinizi tahriş etmeden temizler. Lavanta kokusunun sakinleştirici bir etkisi var. Kokladıktan sonra içinizde kelebekler kanat çırpmaya başlar. Baş ağrılarını hafifletir. Kooperatifin lavantaya ek olarak defne ve ısırgan otlu şampuanları da var. Hem ısırgan otu hem de defne içerikli sabunları güvenle kullanabilir, saçlarınızı bile yıkayabilirsiniz.

9. Avokado ve badem yağları cildinizi beslesin

Ellerinizi yıkadığınız sabunun cildinizi tahriş etmesini önlemek için içeriğine çok dikkat etmelisiniz. English Home'un Avokado Yağı & Badem Yağı Doğal Sabun'unu kullanınca ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Vücudunuzun neme ihtiyacı var. Bu nem, cildinizin ne kadar yumuşak ve pürüzsüz olacağını belirler. Avokado ve badem yağlarını elinize sürdüğünüzde cildinizin nasıl olacağını bir düşünün... İşte Avokado Yağı & Badem Yağı Doğal Sabun da aynı etkiyi yapar. Ellerinizi ne kadar sık yıkarsanız yıkayın tahriş olmazlar. Yüzünüzde de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü hem avokadonun hem de bademin içinde cildin en büyük destekçisi olan E vitamini bulunur.

10. Koklaya koklaya bitirebilirsiniz

Ellerinizi yıkamak için kullandığınız çoğu sabunun içinde kostik denilen bir madde bulunuyor. Kostik; sadece sabunlara değil, birçok temizlik malzemesine karıştırılıyor. "Sabunumuz kostikli mi olsun, kostiksiz mi olsun?" tartışmaları ise halen yapılıyor. Bir grup kostiği savunuyor, bir grup kıyasıya kostiğe karşı. Siz de kostiksiz sabunları tercih edenler arasındaysanız Geyva'nın Şeftali Sabunu'nu içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçek meyve özleri içeren sabun %100 doğal. İçeriğinde katkı maddeleri ve hayvansal yağlar yok. Bir de şeftalili! Yaz mevsiminin en eğlenceli meyvesinin buram buram kokusuna ne kadar karşı koyabilirsiniz ki? Atın çantanıza, soğuk günlerde çıkarın çıkarın koklayın. Tahriş kısmı mı? Doğal olduğu için tahrişi tamamen unutabilirsiniz.

11. Damla sakızı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kahvede, kurabiyede, kekte, muhallebide damla sakızı tadına aşinayız. Peki, sabununuzun damla sakızlı olması fikrine nasıl bakıyorsunuz? Damla sakızı dünya üzerinde sadece Çeşme'de ve Sakız Adası'nda yetişir. İkisi karşı karşıya. Antiseptik özelliği olan damla sakızının sayısız faydasından bahsedebiliriz. Güneş lekelerine, alerjilere, akne oluşumuna karşı etkisi bilininler arasında. Cildi sakinleştirir, nem seviyesini dengeler. Thalia Natural Beauty Damla Sakızı Özlü Doğal Sabun sizin için bütün bunları yapabilir. Hayvansal yağ, kostik ve paraben içermediği gibi hayvanlar üzerinde de test edilmeyen sabunun yumuşacık bir dokusu var. Kutusunun şıklığına bile vurulabilir, paket paket alıp sevdiklerinize hediye etmek isteyebilirsiniz. Katı sabunlarla ilgili size bir tüyo verelim: Sabununuz hemen bitmesin istiyorsanız kullandıktan sonra sudan uzak durmalarını ve kuru kalmalarını sağlamalısınız.

12. Gösterdiğiniz özenin karşılığını alacaksınız

Eyüp Sabri Tuncer'in Keçi Sütü Doğal Zeytinyağlı Katı Sabun'unu kullandıktan bir süre sonra cildinizin parlaklığı gözlerinizi kamaştıracak. İçinde hem zeytinyağından hem de keçi sütünden gelen vitaminler, mineraller ve kalsiyum barındıran sabun ellerinizi kurutmaz. Katı sabunlara karşı en büyük ön yargı da bu, değil mi? Sabunun ellerimizi kurutmasından korkuyoruz. Dermatolojik olarak test edilen bu ürün, bütün cilt tipleri için uygun. Gün boyu kullanabileceğiniz katı sabun; ellerinizi serinletir, nemlendirir ve cildinizde onarıcı etki gösterir.

13. Ellerinize ne kadar dikkat ediyorsunuz?

Gün içinde elinizi ne kadar sıklıkta yıkıyorsunuz? Beş? On? Şimdilerde bu sayıyı hesaplamak hiç mümkün değil. Haliyle çatlayan elleriniz çoktan canınızı yakmaya başlamıştır. Nemlendiriciler bir yere kadar cildinizi rahatlatır. Gerçek ve kalıcı çözüm ise sabununuzu gözden geçirmek. Avokado özleri içeren Bee Beauty Avokado Yağlı Katı Sabun, ellerinize nem desteği vererek cildinizin kurumasını önler. Bu sayede ellerinizi ne kadar yıkarsanız yıkayın, çatlaklardan arınmış nemli bir cilde sahip olabilirsiniz.

14. Elinizi her yıkadığınızda deniz kokusunu içinize çekin



Denizin mis gibi kokusunu içinize çekmeye ne dersiniz? Pure Line Deniz Mineralleri Bitkisel Sabun; bitkisel bazlı ve doğal içerikli formülüyle teninizi ihtiyaç duyduğunuz hijyen ile buluşturur. Şahane kokusu banyonuzu sararken elinizi her yıkadığınızda bambaşka bir ferahlık hissi yaşarsınız. Bol bol köpürür. O kadar çok köpürür ki köpükler parmak aralarınıza, tırnak içlerinize kolayca ulaşır. Sonuçta asıl amacımız elimizin her noktasını güzelce temizlemek! Paraben ve renklendirici içermeyen sabun, dermatolojik testlerin hepsinden başarıyla geçmeyi de başarmış.

