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Tahsil İçin ABD’yi Tercih Eden Öğrenci Sayısı Düşüşte

13.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

Yılda bir milyondan fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan Amerika, dünya çapında hala eğitim için en çok tercih edilen ülke. Ancak yüksek öğrenim ücretindeki artış ve ülkede süregelen olumsuz siyasal söylemler başvuru sayısında düşüşe neden oluyor

Tahsil İçin ABD’yi Tercih Eden Öğrenci Sayısı Düşüşte

Yılda bir milyondan fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan Amerika, dünya çapında hala eğitim için en çok tercih edilen ülke. Ancak yüksek öğrenim ücretindeki artış ve ülkede süregelen olumsuz siyasal söylemler başvuru sayısında düşüşe neden oluyor.

Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) tarafından yıllık olarak yayınlanan Açık Kapılar başlıklı rapordaki son verilere göre yabancı öğrenci kayıtları yüzde 6,6 oranında azaldı.

IIE yetkilileri, ABD’de yüksek öğrenim ücretinin son otuz yılda devlet üniversitelerinde yüzde 213, özel üniversitelerde ise yüzde 130 oranında yükseldiğini ve küresel ölçekte rekabetin de artmasıyla beraber yıllık ücreti 20 bin dolarla 70 bin dolar arasında değişen Amerikan üniversitelerinin çekiciliğini giderek kaybettiğini söylüyor.

Yabancı öğrencilerin giderek daha fazla başvuru yaptığı ülkeler ise ücretlerin daha düşük olduğu ve Kanada’da olduğu gibi öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra oturum izni ya da vatandaşlık hakkı alabildiği ülkeler.

IIE’nin Açık Kapılar raporundaki verilerin çok dikkate alınması gerektiğini savunan Amerikan Üniversiteleri Birliği Başkanı Lynn Pasquerella, “Yüksek öğrenimdeki mevcut mali sistemimiz sürdürülebilir bir sistem değil. Ücretleri yükseltip hem yerli hem de uluslararası öğrencileri borç altına sokmaya devam edemeyiz” diyor ve alternatif mali kaynakların dahil edildiği yeni bir sisteme geçilmesi gerektiğini söylüyor.

Diğer taraftan, eğitimciler Trump yönetiminin göçmenlik politikalarının da yabancı öğrencilerin tercihleri üzerinde etkili olduğunu belirtiyor ve yeni kayıt olan yabancı öğrenci sayısındaki belirgin düşüşün, Trump’ın yedi Müslüman ülkeyle vize programlarını askıya aldığı 2017 yılına denk geldiğini hatırlatıyorlar.

Göçmen karşıtı ifadelerin yabancı öğrenciler üzerinde güvensizlik ve tedirginlik yarattığını söyleyen Güney California Üniversitesi dekanı Timothy Brunold, “Uzun bir süre eğitim alanında dünya lideri olmuş olabiliriz ancak bu hususta çatlaklar görmeye başlıyoruz” diyor.

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