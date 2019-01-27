Taht gitti, evlilik bitti

25 yaşındaki 2015 Moskova Güzeli Oksana Voevodina ile 49 yaşındaki Malezya Kralı V. Muhammed 22 Kasım'da oldukça görkemli bir düğünle evlenmişlerdi.

Moskova'da gerçekleşen düğünde Voevodina güzelliği ile çok konuşulmuş, genç kadının Malezya Kralı ile evlenmek için Müslüman olduğu ve Rihana adını aldığı açıklanmıştı.