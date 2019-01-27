Taht gitti, evlilik bitti

25 yaşındaki 2015 Moskova Güzeli Oksana Voevodina ile 49 yaşındaki Malezya Kralı V. Muhammed 22 Kasım'da oldukça görkemli bir düğünle evlenmişlerdi.
Malezya Kralı'yla evlenen Voevodina boşanıyor
Moskova'da gerçekleşen düğünde Voevodina güzelliği ile çok konuşulmuş, genç kadının Malezya Kralı ile evlenmek için Müslüman olduğu ve Rihana adını aldığı açıklanmıştı.
Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi.
Birkaç ay önce evlenen çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi.
Kral ile Moskova Güzeli'nin boşanma sebebinin 'duyguların soğuması' ve anlaşmazlık olduğu belirtildi.
İkilinin boşanmak için gerekli belgeleri hazırladıkları ifade edildi.
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