Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ‘reform' hamleleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi bir yönetim krizi olduğu iddia edildi.

İngiltere'nin etkili yayınlarından Guardian tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Kral ile Veliaht Prens arasındaki gerilim Kaşıkçı cinayetiyle birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Ancak gerilim 83 yaşındaki Kral'ın Şubat ayında gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde tavan yaptı. Guardian'ın Riyad'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kral danışmanları tarafından ‘kendisine yönelik bir hamle gerçekleştirilebileceğine' dair uyarıldı.

GÜVENLİK EKİBİ DEĞİŞTİ

Bunun üzerine Kral'ın ekibi, Prens Selman'a sadık olduğu belirtilen 30 kişilik güvenlik ekibini tamamen değiştirdi. İçişleri Bakanlığı, Riyad'dan Mısır'a yeni bir ekip gönderdi.

Bu dedikoduları güçlendiren bir örnek de Prens Selman'ın babasını Mısır dönüşü karşılayan komitede yer almamasıydı. Prensin karşılama törenine davet edilmediği, bu durumun Suudi geleneklerine ve protokole aykırı olduğu belirtildi.