Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, tekerleği kırılan tahta arabaları kullanan bazı yarışmacılar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Kimi sürücüler de arabalarını ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı.

Bucak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından "Serçeden başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam" sloganıyla gerçekleştirilen yarışa, vatandaşlar tahtadan yapılan arabalarla katıldı.

İlçe halkının çocukluk anılarını bugün canlandırmak istediklerini aktaran Sezgin, "Biz de bugünün büyükleri, dünün çocukları olarak, dün oynanan oyunları bugünün çocuklarına aktaralım istedik ve bugün burada böylesine güzel bir sebepten toplanmış olduk." dedi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise ilk kez düzenlenen şenliğin bundan sonraki yıllarda da sürdürüleceğinin ifade ederek, "Tüm halkımıza bu şenliğe katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından biraz da olsa kurtarabilirsek ne mutlu." diye konuştu.

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

