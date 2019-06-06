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Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde tahta araba yarışları nefes kesti.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde tahta araba yarışları nefes kesti. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışta tahta araç pilotları VRC pilotlarını aratmadı.
Büyükorhan’a bağlı Düğüncüler köyünde tarihi mirasa sahip çıkma amacıyla başlatılan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Tahta araba yarışları" büyük bir ilgiye neden oldu. Tamamen ahşap malzeme kullanarak yapılan yarış arabalarının kasklı pilotları ise VRC otomobil pilotlarını aratmadı. Bayır aşağı yüksek hızla seyreden tahta otomobillerin yarışları nefes kesti. İki grup halinde yapılan yarışlarda ilk ikiye giren dört yarışmacının katıldığı çekişmeli final etabında ipi göğüsleyen isim 33 yaşındaki Recep Softa oldu ve ödül olarak çeyrek altın kazandı. Yarışmada ikinci olan Murat Erden’e ve dereceye girenlere de çeyrek altın ve plaket verildi.
Kaybolan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Düğüncüler Muhtarı Abdullah Kaya, Tahta arabalar, modern ismiyle ‘tornetler’ kullanılarak gerçekleştirilen yarışlarla geçmişteki anıları canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların gelişen teknolojiyle birlikte uzaklaştığı değerlere tekrar dönmesini sağlayan yarışlar, aynı zaman da insanların bir araya toplanmasına da büyük katkılar sağlıyor" dedi.

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti

Tahta arabalı Formula nefesleri kesti
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