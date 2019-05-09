HABER

Tahtadan araba yapıp, yarışma düzenlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

BATMAN'da ortaokul öğrencileri, ‘Kendin yap, kendin yarış’ projesi kapsamında atık tahtalardan yaptıkları arabaları yarıştırdı.

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- BATMAN'da ortaokul öğrencileri, ‘Kendin yap, kendin yarış’ projesi kapsamında atık tahtalardan yaptıkları arabaları yarıştırdı. ‘Çarıklı Formula’ adını verdikleri etkinlikte kıyasıya yarışan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Merkeze bağlı Çarıklı Orta Okulu'nda eğitim alan 10 öğrenci ‘Kendin yap, kendin yarış’ projesi kapsamında atık tahtalardan araba yaptı. Biten araçların ardından 'Çarıklı Formula' adını verdikleri yarışma tertip ettiler. Köyün yokuşunda bir araya gelen 10 yarışmacı birinci olmak için tahta arabalarıyla kısaya yarıştı. 200 metrelik parkuru öğrencilerden Efecan Eripek birinci olurken, ilk üç yarışmacıya para ödülü verildi. Öğrencilerin tasarım gücünü kullanarak atık tahtalardan kendi arabalarını yaptıklarını anlatan Okul Müdürü Hasan Beyazıt, "10 öğrencinin bu büyük azmini çok önemsiyoruz. Kendi yaptıkları arabalarla köyde yarıştılar. Öğrencilerin girişimci ruhu bizi mutlu etti” dedi. Yarışmanın birincisi Efecan Eripek de, yarış sonrası okul arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluk pozu vererek, “Birinci olduğum için çok mutluyum. Arabama güveniyordum. Tahtadan yaptığım arabanın freni de var. 10 yarışmacı arasında birinci olmanın sevincini yaşıyorum” diye konuştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Rize Valisi Kemal Ceber’den Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklamaRize Valisi Kemal Ceber’den Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklama
Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladıUyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.