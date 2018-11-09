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Tahtakale'de helikopter destekli sahte ürün operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

istanbul DHA   Tahtakale'de helikopter destekli düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçildi.

istanbul DHA

Tahtakale'de helikopter destekli düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih Tahtakale'de sahte ürün operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ninde destek verdiği operasyonda 22 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi ile 16 işyeri hakkında işlem yapıldı.

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