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Tahtaköprü Meydana yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Tahtaköprü Mahallesi’nde bulunan meydanda başlattığı düzenleme çalışmasını tamamladı.

Tahtaköprü Meydana yenilendi

İnegöl Belediyesi, Tahtaköprü Mahallesi’nde bulunan meydanda başlattığı düzenleme çalışmasını tamamladı. Peyzaj çalışmasıyla meydan daha modern bir görünüme kavuştu.
Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Tahtakörü Mahallesi’nde bulunan meydanda düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alan daha modern bir görünüme kavuştu. 245 metrekarelik alanı kapsayan peyzaj düzenleme projesinde, mevcutta eski ve yıpranmış halde bulunan meydan yeniden planlanıp projelendirildi. Proje uygulama alanında 225 metrekarelik sert zemin oturma alanı, 20 metrekarelik ağaçlık alan yer alırken, uygulama alanında çeşitli türlerdeki mevcut yetişkin ağaçlar da korundu. Projedeki ağaçlık alanlara görselliği ön planda olan çeşitli türlerde yetişkin ağaçlar dikilirken, yeşillendirme çalışmaları alanının tüm kısımlarında yapıldı. Bitkilendirme çalışmasında süs kirazı, oya ağacı, süs armudu, taflan ve alev çalısı bitkilerine yer verildi. Yeşil alan çalışmasının dışında kalan bölge için siyah kırmızı ve beyaz renkli parke taş uygulanarak alanın daha canlı bir görünüm kazanması sağlandı. Ahşap pergola (sarmaşık bitkilerle donatılmış gölgeli geçit) ve banklar konularak burada vatandaşların da rahat bir şekilde oturup dinlenmeleri için alanlar oluşturuldu. Proje kapsamında mevcutta bulunan deforme olmuş süs havuzu da yenilenerek daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Güzel bir şekilde çalışma tamamlanmış. İyi günlerde kullanın. Mahallemizin eksikliklerini, ihtiyaçlarını buradaki hizmet birimimize de iletiyorsunuz. Yine ekibimizden birini daha önce burada belediye başkanı seçtiniz. Eşref başkanımız da sizin evladınız. Buranın eksik ve aksaklıklarını gidermek bizim sorumluluğumuz. İmkanları da zorlayarak inşallah öncelik sırasıyla çözmeye gayret edeceğiz. Öncelik sırasından kastımız şu; bu tür planlamaların bir kısmını Büyükşehir Belediyesi, bir kısmını İnegöl Belediyesi ve bir kısmını da diğer desteklerle yaptığımız için iş bölümlerini tamamlayarak hayata geçirmek istiyoruz. Yapılan çalışma hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tahtaköprü Meydana yenilendi

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