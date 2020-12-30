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Tahtakurusu nedir? Tahtakurusu neden olur?

30.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Tahtakurusu nedir? Tahtakurusu neden olur?

Evlerin içine ve otel gibi konaklama mekanlarına yayılan ve tahtakurusu adı verilen böcekleri kişilere rahatsızlık verir. Bu haşaratlardan kurtulmak için ise tahtakurusu ilacı kullanmak gerekir.

Tahtakurusu diye tabir edilen böcek türleri, Hemiptera grubunun Cimicidae ailesinden gelen böceklere verilen isimdir. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için evde veya kapalı yaşam alanlarında onları konaklayan kişilere yaklaşırlar. Bu böcek türleri, sadece memeli canlılardan ve kuş türlerinden beslenirler. İnsan cildini deler ve uzun ağzı ile kan çekerek karınlarını doyururlar. Tahtakurusu ilacı ile onlardan kurtulmak mümkündür. Tüm detaylar için yazımızı okumaya devam edin!

Tahta Kurusu Isırığı Nasıl Belli Olur?

Bu böcek türleri ortalama 10 dakika içerisinde beslenmesini tamamlar ve kişiye fark ettirmeden ortamı terk ederler. İlk etapta ağrısız olarak görünür ancak sonrasında ağrı ve kaşıntılar çoğalır. Tahtakurusu ısırığı genellikle insanların uyurken başına gelir. Tahtakuruları yaşamlarının geri kalan zamanlarında ışık almayan, karanlık yerlerde korunaklı bir şekilde saklanırlar. Bu nedenle kaldığınız evde tahtakurusu sürüleri ne kadar yoğunsa kendi yöntemleriniz bir o kadar etkisiz kalabilir. Böyle problemler ile karşılaşmamak için öncelikli olarak yapmanız gereken şey bulunduğunuz bölgeye uygun ilacı kullanarak bu böceklerden kurtulmaktır. Lakin bu böcekler boyutlarının küçük olmasından, gündüzü sevmediklerinden ve karanlık bölgelere gizlendiklerinden dolayı onların varlığını tespit etmenizde bir o kadar zor olacaktır.

Tahtakurusu Nasıl Oluşur? Belirtileri Nelerdir?

Genellikle tahtakurularının kirli ortamlarda görüldüğü düşünülür ancak bu ne yazık ki doğru değildir. Yani eviniz veya kaldığınız başka bir ortam pis ise bu sebeple tahtakurusu böcekleri doluşacak diye bir şey yoktur. Yalnızca dağınık ortam ve kendilerini gizleyecek yaşamını devam ettirecek ortamları bulur, tercih ederler. Oldukça ufak boyutları sebebiyle insanlar tarafından basitçe fark edilmezler. Gün ışığı görmeyi pek sevmezler bu sebeple geceleri meydana çıkarlar ve bu saatlerde beslenme ihtiyacı duyarlar. Bir türlü anlayamadığımız ve ne yapsak bir türlü gitmek bilmeyen tahtakurusu neden olur? Sorularınız için bu yazımız işte tam da bu cevabı sizlere verecektir!

· Bir yaşam alanında tahtakurusu böceği görülüyorsa başka bir evden veya mekandan gelmiş olması yüksek ihtimaldir.
· İnsanları tamamen besin kaynakları olarak algıladıklarından, insana yakın olmak amacıyla yatakları yuvaları olarak görürler.
· Yatak, yorgan, yastık ve çarşaflara gelerek diğer eşyalarınıza hatta kıyafetlerinize bile yapışabilirler.
· Yaşadığınız evde veya konaklamak için gittiğiniz otelde kişisel bavulunuza ya da dolaba yerleştirdiğiniz giysilerinizin içine cep ve düğme bölgelerine kadar gelip yapışabilirler.
· Genellikle loş ortam ve nemli hava yerlerinde bulunan mobilyaların içine yuva yapmayı tercih ederler. Bu bölgedeki eşyaların bir yerden bir yere taşınması halinde üremek ve yaşamı devam ettirebilmek için uygun ortam bulmayı ve hayatta kalmayı başarabilirler.

Tahta Kurusu Nerelerde Gizlenir?

Evde tahtakurusu böceği için en güvenli noktalar; koltukların arası, duvarda ve tavanda oluşan çatlakların arası ve oyulmuş bölgelerdir.

Uçmak ve zıplayıp hızlıca başka bir ortama geçme gibi yetenekleri olmadığından beslenme kaynağı olarak bildikleri insan canlılarından fazla uzağa gitmezler. Bu sebeple yatak içi ve yatak çevresindeki küçük alanlar tahtakurusu oluşmasına en müsait alanlardır.

Yatak başlığının çevresi, yatak iç kısmı, nevresimlerin dikili kısımları, yorgan ve battaniye gibi kalın ve gizlenme alanı bulunan yerlerde rahatlıkla saklanabilirler.

Aynı zamanda duvardaki priz içleri ve elektrik metallerinin içi tahtakurusu yuvası olmaya elverişli alanlardır. Ayrıca hoparlör gibi ayrıntılı elektronik eşyalarının da sık sık kontrol edilmesi gerekir çünkü bu bölgeleri de saklanma bölgesi olarak kullanabilirler.

Evde tahtakurusu nasıl oluşur diye düşünüyorsanız, tahtakurusu böceklerinin yuva yapabileceği bölgeleri kontrol etmelisiniz. Evinizi tahtakuruları basmaması için yukarıda da saydığımız alanlarda yumurta oluşumu olup olmadığına mutlaka dikkat etmeniz gerekir.

Tahtakurusunu Uzaklaştırmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Sahip olduğu boyutları itibarıyla insanlar tarafından zor fark edilir. Farkında olmadan ayakkabıların altına yapışan bir iki tahtakurusu yumurtası evi basması için yeterli olur. Peki bu istilacı böceklere karşı alınacak önlemler nelerdir ve tahtakurusu nasıl yok edilir? Tahta alanlara, mobilya içlerine saklanma kabiliyeti olan bu zararlı böcekler karşı alınabilecek önlem öncelikli olarak evinize aldığınız mobilya ürününün iç kısmını ve kapak aralarını kontrol etmeniz. En önemlisi ikinci el mobilya alım satımı yapılan yerlerde sık karşılaşılan bir durumdur, özenli bir şekilde temizlenmelidir. Evlerde bulunan kapı ve pervaz kenarlarında olan açık bölmelere kapatıcı bir yöntem uygulanması, dışarıdan gelecek tahtakurusu böceklerine geçit vermez. Tatil boyunca konaklanan otelde dolaba yerleştireceğiniz giysileriniz için yanınızda ayrıca temiz ve korunaklı kılıflar bulundurmanız gerekir. Bu sayede tahtakuruları kıyafetlerinizde detay noktalara saklanamaz ve o alana yerleşmesi engellenir. Konakladığınız oteldeki havlu, çarşaf ve yorgan gibi eşyaların temizliğinden emin olmanız bu noktada önemlidir. Eğer bu durumdan emin değilseniz mümkün olduğunca uzak kalmalısınız. Aksi takdirde farkında bile olmadığınız tahtakuruları tatilinizden sonra evinizde de uzun süreli misafiriniz olabilir. Bu sebeple konaklama yapılan otelin kıyı ve köşe kalan ayrıntı noktalarına mutlaka dikkat edilmesi gerekir.

Tahtakurusu Böceğinden Tamamen Kurtulmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Evinizde oluşan tahtakurularından kurtulmak için belli başlı yöntemler vardır. Tahtakurusu böcekleri aşırı sıcak yerleri sevmez ve barınamazlar bu sebeple buhar makinesi ile ısıtıcı yöntemleri deneyebilirsiniz. Tahtakurusu öldürmek için vakumlu aparatı bulunan elektrik süpürgesini deneyebilirsiniz fakat kalıcı sonuç vermeyebilir. Evinizde yoğunluklu olarak tahtakurusu varsa ve bu böceklerden kurtulmanın bir yolunu arıyorsanız deneyeceğiniz şahsi yöntemler sonuç vermeyebilir. Öncesinde oluşan yumurtaların sonrasında yeni bir baskına sebep olacağı için en etkili çözüm şudur: Haşere ilaçlama firmalarına başvurup tahtakurusu ilaçlama yöntemi ile evinizin her bir köşesini ilaçlatarak daha huzurlu günler geçirebilirsiniz.

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