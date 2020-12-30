Tahtakurusu nedir? Tahtakurusu neden olur?

Tahtakurusu diye tabir edilen böcek türleri, Hemiptera grubunun Cimicidae ailesinden gelen böceklere verilen isimdir. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için evde veya kapalı yaşam alanlarında onları konaklayan kişilere yaklaşırlar. Bu böcek türleri, sadece memeli canlılardan ve kuş türlerinden beslenirler. İnsan cildini deler ve uzun ağzı ile kan çekerek karınlarını doyururlar. Tahtakurusu ilacı ile onlardan kurtulmak mümkündür. Tüm detaylar için yazımızı okumaya devam edin! Tahta Kurusu Isırığı Nasıl Belli Olur? Bu böcek türleri ortalama 10 dakika içerisinde beslenmesini tamamlar ve kişiye fark ettirmeden ortamı terk ederler. İlk etapta ağrısız olarak görünür ancak sonrasında ağrı ve kaşıntılar çoğalır. Tahtakurusu ısırığı genellikle insanların uyurken başına gelir. Tahtakuruları yaşamlarının geri kalan zamanlarında ışık almayan, karanlık yerlerde korunaklı bir şekilde saklanırlar. Bu nedenle kaldığınız evde tahtakurusu sürüleri ne kadar yoğunsa kendi yöntemleriniz bir o kadar etkisiz kalabilir. Böyle problemler ile karşılaşmamak için öncelikli olarak yapmanız gereken şey bulunduğunuz bölgeye uygun ilacı kullanarak bu böceklerden kurtulmaktır. Lakin bu böcekler boyutlarının küçük olmasından, gündüzü sevmediklerinden ve karanlık bölgelere gizlendiklerinden dolayı onların varlığını tespit etmenizde bir o kadar zor olacaktır.

Tahtakurusu Nasıl Oluşur? Belirtileri Nelerdir? Genellikle tahtakurularının kirli ortamlarda görüldüğü düşünülür ancak bu ne yazık ki doğru değildir. Yani eviniz veya kaldığınız başka bir ortam pis ise bu sebeple tahtakurusu böcekleri doluşacak diye bir şey yoktur. Yalnızca dağınık ortam ve kendilerini gizleyecek yaşamını devam ettirecek ortamları bulur, tercih ederler. Oldukça ufak boyutları sebebiyle insanlar tarafından basitçe fark edilmezler. Gün ışığı görmeyi pek sevmezler bu sebeple geceleri meydana çıkarlar ve bu saatlerde beslenme ihtiyacı duyarlar. Bir türlü anlayamadığımız ve ne yapsak bir türlü gitmek bilmeyen tahtakurusu neden olur? Sorularınız için bu yazımız işte tam da bu cevabı sizlere verecektir! · Bir yaşam alanında tahtakurusu böceği görülüyorsa başka bir evden veya mekandan gelmiş olması yüksek ihtimaldir.

· İnsanları tamamen besin kaynakları olarak algıladıklarından, insana yakın olmak amacıyla yatakları yuvaları olarak görürler.

· Yatak, yorgan, yastık ve çarşaflara gelerek diğer eşyalarınıza hatta kıyafetlerinize bile yapışabilirler.

· Yaşadığınız evde veya konaklamak için gittiğiniz otelde kişisel bavulunuza ya da dolaba yerleştirdiğiniz giysilerinizin içine cep ve düğme bölgelerine kadar gelip yapışabilirler.

· Genellikle loş ortam ve nemli hava yerlerinde bulunan mobilyaların içine yuva yapmayı tercih ederler. Bu bölgedeki eşyaların bir yerden bir yere taşınması halinde üremek ve yaşamı devam ettirebilmek için uygun ortam bulmayı ve hayatta kalmayı başarabilirler.

Tahta Kurusu Nerelerde Gizlenir? Evde tahtakurusu böceği için en güvenli noktalar; koltukların arası, duvarda ve tavanda oluşan çatlakların arası ve oyulmuş bölgelerdir. Uçmak ve zıplayıp hızlıca başka bir ortama geçme gibi yetenekleri olmadığından beslenme kaynağı olarak bildikleri insan canlılarından fazla uzağa gitmezler. Bu sebeple yatak içi ve yatak çevresindeki küçük alanlar tahtakurusu oluşmasına en müsait alanlardır. Yatak başlığının çevresi, yatak iç kısmı, nevresimlerin dikili kısımları, yorgan ve battaniye gibi kalın ve gizlenme alanı bulunan yerlerde rahatlıkla saklanabilirler. Aynı zamanda duvardaki priz içleri ve elektrik metallerinin içi tahtakurusu yuvası olmaya elverişli alanlardır. Ayrıca hoparlör gibi ayrıntılı elektronik eşyalarının da sık sık kontrol edilmesi gerekir çünkü bu bölgeleri de saklanma bölgesi olarak kullanabilirler. Evde tahtakurusu nasıl oluşur diye düşünüyorsanız, tahtakurusu böceklerinin yuva yapabileceği bölgeleri kontrol etmelisiniz. Evinizi tahtakuruları basmaması için yukarıda da saydığımız alanlarda yumurta oluşumu olup olmadığına mutlaka dikkat etmeniz gerekir.