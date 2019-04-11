Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

Bu yılın başından beri etkili olan yağışlar, İzmir'deki barajları doldurdu. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Tahtalı Barajı'na, ocak ayından bu yana 204,6 milyon metreküp yani kentin 21 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda su geldiğini açıkladı. Geçen yılın ilk 3 ayında bu miktarın, 39 milyon metreküp olduğu belirtildi.
Yağışların ardından Tahtalı Barajı'ndaki su miktarı, 272 milyon 863 bin metreküpe, doluluk oranı ise yüzde 87,43'e ulaştı. DSİ tarafından devam eden yağmurlarla barajın tamamen dolma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı. Mart ayının sonundan itibaren baraj tabanından kontrollü olarak su alınmaya başlandı.
Hizmete alındığı 1997 yılının Ağustos ayından bu yana, kentin yüzde 40'ının su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda, böylelikle ilk yaşanmış oldu.
2008 yılındaki kuraklık nedeniyle baraj gölünün zeminindeki toprak, susuzluktan çatlamıştı.
Güncel rakamlara göre, DSİ'nin su çektiği İzmir'deki Balçova Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 78,05'e, Vali Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 93,21'e, Ürkmez Barajı'nda ise yüzde 99,76'ya ulaştı. (DHA)
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