Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

Bu yılın başından beri etkili olan yağışlar, İzmir'deki barajları doldurdu. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Tahtalı Barajı'na, ocak ayından bu yana 204,6 milyon metreküp yani kentin 21 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda su geldiğini açıkladı. Geçen yılın ilk 3 ayında bu miktarın, 39 milyon metreküp olduğu belirtildi.