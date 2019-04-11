Tahtalı Barajı ilk kez tam doluluk oranına yaklaştı

İzmir’de Ocak ayından bu yana etkili olan yağışlar sayesinde 22 yıllık Tahtalı Barajı tarihinde ilk kez tam doluluk oranına yaklaştı. Yılın ilk gününden itibaren baraja kentin 21 aylık ihtiyacını karşılayacak miktarda su geldi. DSİ, 1997 yılında hizmete giren Tahtalı Barajı’ndan ilk kez taşmayı önlemek için tedbir amaçlı su çekmeye başladı.

2019 yılı İzmir’e bereket getirdi. Ocak ayından bu yana etkili olan yağışlar kentteki barajları doldurdu. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Tahtalı Barajı’na Ocak ayından bu yana 204.6 milyon metreküp, yani kentin 21 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda su geldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında bu rakam 39 milyon metreküp olmuştu.

Tam doluluğa yaklaştı

Yağışların ardından Tahtalı Barajı’nın su hacmi 272 milyon 863 bin metreküpe, doluluk oranı ise yüzde 87.43’e ulaştı. DSİ devam eden yağmurlarla birlikte barajın tamamen dolma ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Mart ayının sonundan itibaren baraj tabanından kontrollü olarak su alınmaya başlandı. Hizmete alındığı 1997 yılının Ağustos ayından bu yana kendin yüzde 40’ının su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda böylelikle bir ilk yaşanmış oldu. 2008 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle baraj gölünün susuzluktan çatlamış kuru toprağı da arşiv fotoğrafları arasında yerini aldı.

Güncel rakamlara göre, DSİ’nin su çektiği Balçova Barajı’nda doluluk oranı yüzde 78.05’e, Vali Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 93.21’e, Ürkmez Barajı’nda ise yüzde 99.76’ya ulaştı.

