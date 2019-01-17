Tahtalı Barajı'nda bir günde 2,5 aylık su birikti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaklaşık 2 hafta etkisini gösteren sağanak yağış barajları doldurdu. Tahtalı Barajı'nda, kentin 7 aylık ihtiyacını karşılayacak su birikti. Baraja sadece geçen Cumartesi günü dolan su ile kentin 2,5 aylık su ihtiyacının karşılanabileceği açıklandı.

İzmir'de 9 Ocak'tan bu yana etkili olan sağanak yağış barajları doldurdu. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Tahtalı Barajı'na Ocak ayının ilk 16 gününde 57 milyon metreküp su biriktiğini belirtti.

Tahtalı Barajı'ndan su temin edilmeye başlanan 1997 Ağustos ayından bu yana, son 21 yılın ocak ayı rakamları ile kıyaslandığında, bu ay barajı dolduran su miktarı rekor seviyeye ulaştı. 12 Ocak Cumartesi günü yapılan ölçümlerde, sadece o gün içinde baraja 20 milyon metreküp su biriktiği belirlendi. Bu rakam, Tahtalı Barajı'na bir günde gelen su miktarını rekor seviyeye taşıdı. Baraja sadece bir günde dolan su ile kentin 2,5 aylık su ihtiyacının karşılanabileceği ifade edildi.

Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı 31 Aralık 2018 yüzde 42,5 iken, bu oran yüzde 47,84'e çıktı. Bir yıl önce bu oran yüzde 42,5'ti.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, son bir haftada baraja dolan 57 milyon metreküp su miktarı ile kentin 7 aylık su ihtiyacının karşılanabileceğini belirtirken, barajda hiç yağmur yağmasa dahi 434 günlük su bulunduğunu bildirdi.

BALÇOVA'DA SON DURUM

Balçova Barajı'nda Ocak ayının 16 gününde 3,2 milyon metreküp, yani bu bölgenin 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak su birikti. Barajın doluluk oranı yüzde 62,58'e çıktı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 25,10'du. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri hiç yağmur yağmasa dahi, Balçova Barajı'nda 275 gün yetecek kadar su bulunduğunu kaydetti.

ÜRKMEZ BARAJI YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

Ürkmez Barajı'na Ocak ayının 16 gününde 3,6 milyon metreküp su geldi ve doluluk oranı yüzde 98,82'ye ulaştı. Geçen yıl barajın doluluk oranı yüzde 63,72'ydi. Barajda hiç yağmur yağmasa dahi 4 yıl yetecek kadar su bulunduğuna dikkat çekildi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'na ise 16 günde 2,8 milyon metreküp su doldu; aktif doluluk oranı bir önceki yıl yüzde 20,56 iken bu yıl yüzde 52,64'e yükseldi. Barajda hiç yağmur yağmasa bile 558 gün yetecek kadar su olduğu belirtildi.