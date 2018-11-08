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Tahtalı Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra düşen Fransız paraşütçü kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Fransa uyruklu Fabian Pewuiot (42), kısa süre sonra düştü.

Tahtalı Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra düşen Fransız paraşütçü kurtarıldı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Fransa uyruklu Fabian Pewuiot (42), kısa süre sonra düştü. Sarp kayalığa çakılıp, ağır yaralanan Fransız paraşütçü; jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu Sikorsky helikopterle kurtarıldı.
Kemer'e gelen Fransız 3 arkadaş, dün saat 13.30 sıralarında, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için Tekirova Mahallesi'nde bulunan 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı. Tekli atlayış yapan 2 arkadaşının ardından atlayan Fabian Pewuiot, yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybederek, kayalığa düştü.
2 SAAT SONRA ULAŞILDI
Tekirova sahiline iniş yapan 2 arkadaşı, Fabian Pewuiot'un düştüğünü bölgedekilere haber verdi. Bunun üzerine jandarma, olay yerine yönlendirildi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, beraberindeki ekiple bölgeye hareket etti. Daha sonra UMKE ve AFAD ekipleri de kurtarma çalışması için bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Tahtalı Teleferik'in güneyine düşen Pewuiot'a yaklaşık 2 saat sonra ulaşabildi. Fabian Pewuiot'ın kaburgasında, kalçasında ve elinde kırık olduğu belirlendi.
HELİKOPTERLE ALINDI
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Fabian Pewuiot'un çıkarılması mümkün olmayınca Antalya Valiliği'nin talebiyle Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekip, Sikorsky helikopterle Fransız paraşütçüyü saat 22.50'de olay yerinden aldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Fabian Pewuiot, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Tahtalı Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra düşen Fransız paraşütçü kurtarıldıTahtalı Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra düşen Fransız paraşütçü kurtarıldıTahtalı Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra düşen Fransız paraşütçü kurtarıldıTahtalı Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra düşen Fransız paraşütçü kurtarıldı

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