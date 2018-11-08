Tahtalı Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra düşen Fransız paraşütçü kurtarıldı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Fransa uyruklu Fabian Pewuiot (42), kısa süre sonra düştü. Sarp kayalığa çakılıp, ağır yaralanan Fransız paraşütçü; jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu Sikorsky helikopterle kurtarıldı.
Kemer'e gelen Fransız 3 arkadaş, dün saat 13.30 sıralarında, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için Tekirova Mahallesi'nde bulunan 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı. Tekli atlayış yapan 2 arkadaşının ardından atlayan Fabian Pewuiot, yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybederek, kayalığa düştü.
2 SAAT SONRA ULAŞILDI
Tekirova sahiline iniş yapan 2 arkadaşı, Fabian Pewuiot'un düştüğünü bölgedekilere haber verdi. Bunun üzerine jandarma, olay yerine yönlendirildi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, beraberindeki ekiple bölgeye hareket etti. Daha sonra UMKE ve AFAD ekipleri de kurtarma çalışması için bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Tahtalı Teleferik'in güneyine düşen Pewuiot'a yaklaşık 2 saat sonra ulaşabildi. Fabian Pewuiot'ın kaburgasında, kalçasında ve elinde kırık olduğu belirlendi.
HELİKOPTERLE ALINDI
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Fabian Pewuiot'un çıkarılması mümkün olmayınca Antalya Valiliği'nin talebiyle Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekip, Sikorsky helikopterle Fransız paraşütçüyü saat 22.50'de olay yerinden aldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Fabian Pewuiot, tedaviye alındı.
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?
Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor
OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum