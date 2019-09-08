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Tahtalı'da yamaç paraşütü keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Teleferik'te yamaç paraşütü sezonu devam ediyor.

Tahtalı'da yamaç paraşütü keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Teleferik'te yamaç paraşütü sezonu devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yamaç paraşütü uçuşlarının gerçekleştiği zirveden özgürlüğe uçan turistler, eşsiz manzarının tadını çıkarıyor.
Tahtalı Teleferik'te yamaç paraşütü uçuşları yaptıran Escape Uçuş Okulu'nun ortağı Mehmet Dursun, bahar dönemi başlayan uçuşların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Tahtalı'da rüzgar hızının maksimum 25 kilometreyi bulduğunu, her gün atlayış yapıldığını kaydeden Dursun, rüzgar şiddetinin daha fazla olduğu günlerde ise güvenlik gerekçesiyle uçuş yapılmadığını belirtti.
'Özgürlüğe Uçun' sloganıyla 1 Nisan- 15 Kasım tarihleri arasında yamaç paraşütü atlayışları yaptıklarını anlatan Dursun, "15 Kasım'a kadar gökyüzünü yamaç paraşütleriyle renklendireceğiz. Tahtalı Dağı'nın zirvesi yamaç paraşütü için en uygun zirvelerden. Kuzey rüzgarları hariç üç cepheden gelen rüzgarı takip edebilen bir konumda. Bu nedenle rüzgar, kuzey harici ne taraftan eserse essin, atlayışımız gerçekleşiyor. Hava şartları el verdiği sürece sezonumuz kapanmayacak. Yeter ki rüzgar bizimle olsun" dedi.
PROFESYONEL PİLOTLAR EŞLİĞİNDE UÇUYORLAR
Profesyonel yamaç paraşütü pilotu olan Mehmet Dursun, şirketi bünyesinde, ticari tandem (çift) atlayış sertifikası bulunan profesyonel yamaç paraşütü pilotlarının görev yaptığını aktardı. Turistlerin profesyonel pilotlar eşliğinde atlayış yaptığını anlatan Dursun, uçuş güvenliğinin ön planda tutulduğunun altını çizdi.
HER MÜŞTERİYE 100 BİN EURO'LUK HAYAT POLİÇESİ
Mehmet Dursun, 2 bin 365 metreden uçuşa geçerek 'sıfır' noktasına inilen başka bir pist olmadığını kaydetti. Dursun, "Tandem organizasyonu olarak dünyanın hiçbir noktasında bu tür bir yer göremezsiniz. Atlayışlar belki 3 bin metreden yapılır, fakat 'sıfır' noktasına inilmez. Burada ise 2 bin 365 metreden 'sıfır' noktasına iniş yapabiliyorsunuz. Uçuş süremiz yaklaşık 30 dakika. 12 ay atlayış yapmak mümkün. Zirvede kar olması önemli değil. Paraşüte binen her yolcu için 100 bin Euro değerinde hayat poliçesi yapıyoruz" diye konuştu.

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Tahtalı'da yamaç paraşütü keyfiTahtalı'da yamaç paraşütü keyfiTahtalı'da yamaç paraşütü keyfiTahtalı'da yamaç paraşütü keyfi

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