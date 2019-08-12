TahtApp ile artık dersler daha kolay

Türk Telekom, az gören çocukların temel eğitim okullarında engelsiz akranlarıyla birlikte eğitim almasına olanak sağlayan Okulumda Günışığı projesi kapsamında geliştirdiği ‘TahtApp’ ile çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştiriyor. Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri, anında öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan uygulama sayesinde az gören öğrenciler, dersleri engelsiz akranları ile bir arada kolayca takip edebiliyor.

Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği ile işbirliği yaparak 62 ilden 900 çocuğa ve ailelerine işlevsel görme eğitimi verdiği ve az gören çocukları hayata bağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’nı geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom, Günışığı projesinin kapsamını genişleterek, temel eğitim okullarında engelsiz akranları ile eğitim hayatına başlamayı başaran öğrencilerin bu okullardaki öğretmenlerine işlevsel görme eğitimi konulu eğitim seminerlerinin verildiği Okulumda Günışığı Projesini başlattı. Bu kapsamda okuldaki öğretmenlere az görenler hakkında eğitim seminerleri verilirken az gören çocukların da dersleri daha rahat ve verimli bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla ‘TahtApp’ yazılımını hayata geçirdi. TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 25 ilköğretim okulunda başlatılacak.

Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen yazılım sayesinde öğrenci hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor. Bu sayede sorulan sorulara daha kolay cevap verebilen az gören öğrenciler, hem derslere aktif katılım sağlayabiliyor, hem de diğer arkadaşları ile aynı tempoda eğitimlerini sürdürebiliyor. TahtApp, az gören çocukların sınıfın fiziksel ortamından, aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtayı tablete aktararak az gören çocukların engelsiz akranlarıyla bir arada eğitim alabilmesini sağlıyor.

Otomatik ders kaydetme özelliği

TahtApp uygulaması, bireysel olarak okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan az gören çocukların ders takibinde standardizasyon sağlıyor. Az gören öğrencilerin okuma hızlarındaki farklılığın ve öğretmenin tahtanın önünde durmasının görüşü engellemesinin de dikkate alındığı TahtApp uygulamasında bulunan “öğretmen kaldırma” özelliği eğitim alan öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu özellik; öğretmen tahta önünde durduğunda, bu görüntüyü otomatik olarak algılıyor ve öğrencilerin önündeki ekrandan öğretmen görüntüsünü kaldırarak, tahtanın içeriğini öğrencilere sunuyor. Bu sayede öğrenci tahta üzerinde yer alan ders içeriklerini takılmadan okuyabiliyor. Uygulamanın otomatik ders kaydetme özelliği de işlenen ders görüntülerinin cihaza kaydedilmesini sağlıyor. Bu sayede öğrenci ders saatleri dışında da ders konularını tekrar etme olanağına sahip oluyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamak amacıyla altyapıya yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ diyerek dezavantajlı kesimlerin teknolojinin sunduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanarak hayata eşit koşullarla katılmalarına destek olan kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyoruz. Ar-Ge ekibimiz, Günışığı Projesi kapsamındaki az gören çocuklara sınıf ortamında destek olmak için TahtApp yazılımını geliştirdi. Birçok yenilikçi özelliğe sahip olan bu yazılım ile az gören çocukların sınıflarda kendi akranları ile birlikte dersleri takip edebilmesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz.”

Uygulama nasıl çalışıyor ?

TahtApp, WiFi kablosuz ağ destekli bir kamera, mobil bir router, bir akıllı tablet ve bu tablet üzerinde çalışan ‘TahtApp’ yazılımından oluşuyor. Tahtayı tamamen görecek şekilde yerleştirilen kamera ile alınan görüntü yerel kablosuz ağ üzerinden tabletteki uygulamaya aktarılıyor. Görüntünün uygulama üzerinde çeşitli görüntü işleme ve bilgisayarla görme teknolojileri ile büyütülmesi ve kontrastının yükseltilmesi, öğrencinin tahtadaki içerikleri tablet ekranında kolayca görmesine olanak veriyor. Böylece, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan az gören çocukların sınıfta ders takibinde ihtiyaç duyulan standardizasyon başarıyla sağlanıyor.

