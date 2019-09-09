HABER

"Takas Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri iyileştirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "(Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu takası) Takas, Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi için iyi bir işaret" - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: - "Minsk anlaşmalarının uygulanması için bu durumdan (esir ve tutuklu takası) yararlanmak gerekiyor. Normandiya formatında önümüzdeki günlerde Paris'te yeni bir zirve yapılmasını istiyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu takasına ilişkin, "Takas, Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi için iyi bir işaret." dedi.

Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, başkent Moskova'da Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Suriye meselesini ele aldıklarını belirterek, "Suriye topraklarında teröristlere karşı koordineli mücadele, insani yardım sorunun çözülmesi, mültecilerin Suriye'ye dönmeleri ve Anayasa Komitesinin kurulması çerçevesinde siyasi sürecin başlatılması konusunda çalışmaları sürdürme hususunda anlaştık." şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun takasının yapıldığını hatırlatan Lavrov, "Takas Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için iyi bir işarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, esir ve tutuklu takasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Minsk anlaşmalarının uygulanması için bu durumdan yararlanmak gerekiyor. Normandiya formatında önümüzdeki günlerde Paris'te yeni bir zirve yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Suriye krizine değinerek, "Kuzey Afrika ve Sahel bölgesi, Suriye'den teröristler için kaçış noktası olabilir." ifadesini kullandı.

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Mimar Sinan’ın aşure vasiyeti unutulmadıMimar Sinan’ın aşure vasiyeti unutulmadı
Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandıKonyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esir ve tutuklu değişimi Fransa Rusya Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısı Suriye Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.