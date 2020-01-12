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  4. Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır? 2020 Takdir-Teşekkür hesaplama

Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır? 2020 Takdir-Teşekkür hesaplama

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Okullarda birinci dönemin sonunda gelinmesiyle birlikte 'Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtı aranıyor. Birinci dönemin 17 Ocak'ta sona ermesinden önce öğrenciler şimdiden ''Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 'Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtı...

Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır? 2020 Takdir-Teşekkür hesaplama

'Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Birinci dönemin sona ereceği 17 Ocak öncesi öğrenciler 'Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 'Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtı...

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.


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