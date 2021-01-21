Takdir ve teşekkür hesaplama 2021... Teşekkür ve takdir nasıl hesaplanır? e-Karne'ye nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl okul geçme kriterleri açıklanmıştı. Bu yıl 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ilk arasını verecek olan öğrencilerin ilk dönem karnelerinde notlar nasıl hesaplanacak merak konusu oldu. MEB'in geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamaya göre,
ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları hesaplanırken sınav olmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı açıklanmıştı. 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği gibi işleme alınacak, 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. Takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır araştıran öğrenciler, aynı zamanda internet üzerinden e-Karne'de görüntüleyebilecek. Daha çok velilerin merak ettiği e-Karne nasıl görüntülenir sorusunun cevabını ve takdir, teşekkür hesaplama 2021 haberimizde derledik.
Öğrencilerin gündeminde olan takdir ve teşekkür hesaplama 2021 bu yıl da geçen yılda olduğu gibi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde bazı kriterler belirtilmişti.
Takdir ve teşekkür hesaplanırken dikkat edilen kriterler;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
Tüm derslerden başarılı olan,
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan,
Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren,
Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen,
Davranış puanı 100 olan,
öğrencilerin puanları hesaplanarak takdir ve teşekkür vereceğini açıklamıştı.
Yukarıda belirtilen kriterlere uyulduğu takdirde aşağıdaki puanlara göre öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilecek.
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Öğrencilere dijital yani internet üzerinden verilen karneye e-Karne denir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
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