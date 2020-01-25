HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takdir ve teşekkürü ile gelen öğrenciye hamsi ikramı

Takdir ve teşekkürü ile gelen öğrenciye hamsi ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

 İZMİR'de balık restoranı işletmecisi Serkan Alak (30), takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilere, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ikram ediyor.

Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de balık restoranı işletmecisi Serkan Alak (30), takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilere, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ikram ediyor.
Balçova ilçesindeki balık restoranı, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte takdir ya da teşekkür belgesi alan ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ile ödüllendiriyor. Öğrenciler için girişimde bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran restoran işletmecisi Serkan Alak (30), "Bizim 'haftada 2 gün balık, ömür boyu sağlık' şeklinde bir sloganımız var. Öğrencilerimiz zaten ödülü almışlar, biz de onları hamsi ile ödüllendirmek istedik. Öğrencilerin ilgisi beklediğimizden çok daha fazla. Amacımız insanların balığa olan talebini arttırmak. Çocuklara balık alışkanlığını kazandırmak ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak" dedi.
Restorana gelen 8'inci sınıf öğrencisi Mert Yokuş (13), teşekkür belgesi aldığını söyleyerek, "Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Teşekkür ya da takdir belgesi alan öğrenciler için çok güzel bir hediye. Öğrencilerin gelip balığı tatmasını ve bu kampanyadan yararlanmasını isterim" diye konuştu.
Takdir belgesi alan 5'inci sınıf öğrencisi İrem Kayhan (10) ise, "Hamsi gayet lezzetli. Öğrenciler için güzel bir karne hediyesi. Çok güzel bir uygulama" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandıEnez'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttularGirdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular
Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Cep telefonu hayatını kurtardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası uyarı: Doğu Anadolu Fay hattı uyandı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Enkaz alanı havadan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.