‘Take Me Out’ yarışmacısı Jennifer Cowan, OnlyFans’a katıldı! Kazancı dudak uçuklattı

2018 yılında evlilik programı formatındaki ‘Take Me Out’ yarışmasına katılan Jennifer Cowan, sosyal medyada popüler olmasından sonra hukuk kariyerine ara vererek bir OnlyFans hesabı kurdu. Eski kariyerine kıyasla OnlyFans sayesinde aylık kazancının ikiye katlandığını ifade eden Cowan, çevresindeki çoğu kişinin seksi fotoğraf ve videolarını görmek için abone olduğunu dile getirdi. Abonelik sistemiyle gönderilerini satan Cowan aylık olarak 6 bin sterlin (yaklaşık 116 bin TL) kazandığını itiraf etti.

“DAHA ERKEN BAŞLAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM”

OnlyFans kariyeri sayesinde hayatında birçok durumun değiştiğinden söz eden Cowan, “Daha erken başlamadığım için üzgünüm. Arkadaşlarım daha önce kendime çok güvendiğim ve dışa dönük olduğum için bunu yapmam gerektiğini defalarca kez söylemişti. Şimdi onların haklı olduğunu bir kez daha fark ettim” dedi.



