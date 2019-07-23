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Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:06 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi bu yıl 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos 2019 olarak duyuruldu.

TEKNOFEST açıklamasına göre, dört gün sürecek etkinlikte girişimler mentorlar tarafından değerlendirilip, kurumsal firmalar ile iş geliştirme seansları yapacak. Değerlendirmeler sonucunda 20 girişimci finale kalacak. Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi ise 1 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. Özellikle İstanbul’un Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirilip, ödüllendiriliyor.

Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen 200'e yakın yerli ve yabancı girişimcinin sunum yaptığı, 100’den fazla uluslararası firma ile 200’den fazla yerli ve yabancı girişimcinin katıldığı zirvede 10 Türk, 15 yabancı girişimci ödüllendirildi. 10 Türk girişimci Şubat 2019'da San Francisco'da hızlandırma programına katıldı. 15 yabancı girişimci ise Türkiye'de şirket kurma desteği kazandı.

Take Off 2019’da jüri ve mentor değerlendirmeleri ile birinci seçilecek girişim 7 bin 500 dolar, ikinci seçilecek girişim 5 bin dolar, üçüncü seçilen girişim ise 2 bin 500 dolar nakit ile ödüllendirilecek. 19 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek konferans gününde ise uluslararası konuşmacıların paylaşımlarından sonra Take Off 2019’un en iyi üç girişimi duyurulacak.

Zirve, Teknofest 2019 kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.takeoffistanbul.com/tr/ adresini ziyaret edebiliyor.

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