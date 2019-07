İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos 2019 olarak duyuruldu.

Take Off 2019’da jüri ve mentor değerlendirmeleri ile birinci seçilecek girişim 7 bin 500 dolar, ikinci seçilecek girişim 5 bin dolar, üçüncü seçilen girişim ise 2 bin 500 dolar nakit ile ödüllendirilecek. 19 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek konferans gününde ise uluslararası konuşmacıların paylaşımlarından sonra Take Off 2019’un en iyi üç girişimi duyurulacak.

Zirve, Teknofest 2019 kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.takeoffistanbul.com/tr/ adresini ziyaret edebiliyor.