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Taki Doğan için TSYD'de tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Taki Doğan için TSYD'de tören düzenlendi

ANKARA (AA) – Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Taki Doğan (68) için cenaze töreni düzenlendi.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen törene, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, gazeteci Şansal Büyüka, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Törende dua okunmasının ardından Doğru, Tongsir, Büyüka ve yakınları konuştu.

Konuşmalardan sonra Doğan’ın cenazesi defnedileceği Ankara’nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

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Taki Doğan TSYD Türkiye Spor Yazarları Derneği

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