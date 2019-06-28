Takı satan kadınlardan davullu zurnalı eylem

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde takı tasarım yapıp satışını yapan ve Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tezgâhları kaldırılıp başka yere gönderilmeye çalışılan kadınlar eylem yapıp belediye başkanını protesto etti.

Kdz. Ereğli ilçesi sahil bandında kendi yaptıkları takı tasarım ürünlerini satarak geçimlerini sağlamaya çalışan 44 kadın, Kdz. Ereğli Belediyesinin kendilerini sahilin en ücra köşesine gönderdiğini belirterek durumu protesto etti. CHP’li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile görüşmek istediklerini ancak kendisine ulaşamadıklarını belirten kadınlar eski satış yerlerinde yada belediyenin göstereceği daha uygun bir yerde kalmayı talep ettiklerini ifade etti. Bu akşam eski satış yaptıkları noktada toplanan kadınlar davullu zurnalı eylem yapıp Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın uygulamasına tepki gösterdi.

Ellerinde “Hak, emek, iş, adalet” yazılı dövizler taşıyan kadınlar, sahilde gezen halktan da destek istedi. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve yetkili birimlere talepleri ile halkın desteğini içeren kampanya başlatan kadınlar iki günde 2 bin 500 imzaya ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren eylem boyunca takı tasarım yapıp bunları satarak geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlara sahilde gezen yüzlerce vatandaş ta imza vererek destek oldu. Eylem yapan kadınlar adına gazetecilere açıklamalarda bulunan kadın esnaf kendileri için yapılan tezgâhların küçük olduğunu ve gösterilen yerde satış yapmalarının imkânsız olduğunu söyledi.