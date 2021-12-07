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  4. Takı töreninde damada pompalı tüfek taktılar! Görülmemiş düğün

Takı töreninde damada pompalı tüfek taktılar! Görülmemiş düğün

07.12.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde dünya evine giren bir çiftin düğününde görülmemiş takı töreni yaşandı. Akıllara durgunluk veren anlarda, damadın arkadaşları, takı töreni başladığı sırada arkadaşlarına 'pompalı tüfek' taktı. Büyük şok yaşayan gelinin yüzünün düştüğü görülürken, yaşananlar salonda büyük alkışla karşılandı.

Takı töreninde damada pompalı tüfek taktılar! Görülmemiş düğün

Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.

DAMADA SİLAH TAKTILAR

Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.

HATIRA POZU ÇEKİLİRKEN GELİNİN SURATININ ASILDIĞI GÖRÜLDÜ

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beylikdüzü
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