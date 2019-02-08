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Takı yaparak hayata bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 08:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da, doğuştan bedensel engelli 1 çocuk babası Erdal Akbay (45), 23 yıl önce açtığı telkari gümüş ve taş işleme atölyesinde takılar yapıp, satıyor.

Takı yaparak hayata bağlandı

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, doğuştan bedensel engelli 1 çocuk babası Erdal Akbay (45), 23 yıl önce açtığı telkari gümüş ve taş işleme atölyesinde takılar yapıp, satıyor. Aile bütçesine katkı sağlayan Akbay'ın değişik motifler işlediği yüzük, kolye, küpe gibi takıları ilgi görüyor.
Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Erdal Akbay, lise eğitiminin ardından çeşitli meslek dallarında çırak olarak çalıştı. Akbay, daha sonra gümüş sanatı ile uğraşan Kadir Öğün'ün yanında çalıştı. Akbay, 5 yıl burada çalıştıktan sonra Altındağ Saman Pazarı'nda kendi atölyesini açtı. Atölyede doğal taşlar ve gümüşlere, çeşitli motifler işleyerek yüzük, kolye, küpe, bilezik gibi takılar yapan Akbay, bunları satarak geçimini sağlıyor.
'MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM'
Erdal Akbay, engelli olmasına rağmen hayata küsmediğini, 28 yıldır gümüş sanatı ile uğraştığını belirtti. Takıların her çeşidini yapabildiğini anlatan Akbay, "Yüzük, kolye, küpe, bilezik, broş olmak üzere hepsi el yapımıdır. Doğal taşlarla çalışıyorum. Ancak, el işçiliğinin ne yazık ki değeri yok, değerini bilen az. Çok sayıda değerli sanatçımız, ustamız vardı, hepsi gittiler. Çünkü para kazandırmıyor bu meslek, artık çıraklar da yetişmiyor. Ben sırf mesleği sevdiğim için bu işe devam ediyorum. Sanatı, estetiği seviyorum" dedi.
'KUŞLAR BANA ÖZGÜRLÜĞÜ ÇAĞRIŞTIRIYOR'
Yaptığı tasarımlarda genellikle kuş motiflerini kullanan Akbay, kuşlara karşı aşırı bir sevgisinin olduğunu vurguladı. Akbay, "Özellikle kuşları çok seviyorum. Bana özgürlüğü çağrıştırıyor. Bu yüzden işlerimde kuş motiflerini çok kullanırım. Bütün hayvanları severim, kuşları ayrı bir severim. Toplumumuz da özgürlüğüne düşkün olduğu için kuşlar daha dikkat çekiyor. Kadınlarımız gelip kuş motifli küpeleri, kolyeleri alıyorlar" diye konuştu.

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Takı yaparak hayata bağlandıTakı yaparak hayata bağlandıTakı yaparak hayata bağlandıTakı yaparak hayata bağlandı

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