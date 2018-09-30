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Takı yüzünden tartışma çıktı, düğün iptal oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

ÇORUM'daki düğünde takılan takılar nedeniyle gelin ve damadın ailesi arasında anlaşmazlık çıktı.

Takı yüzünden tartışma çıktı, düğün iptal oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'daki düğünde takılan takılar nedeniyle gelin ve damadın ailesi arasında anlaşmazlık çıktı. Gelin, ailesi tarafından düğünden götürülünce olay karakola taşındı. Tartışma sonucunda çift de düğün günü ayrılık kararı aldı.
Olay Çorum kert merkezi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Celal T., (30), bir süre önce görücü usulü ile Hatay'da yaşayan İclal T., (20) ile tanıştı. Evlilik kararı alan çiftin resmi nikahı kıyıldı. Cuma günü de düğün salonunda çiftin düğün merasimi gerçekleştirildi. Takı töreni sonrasında iki aile arasında takılar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kız tarafı geline takılan takıları almak isteyince iki ailenin fertleri birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın ardından gelin, yakınları tarafından minibüse bindirilip salondan götürüldü. Damat tarafı da 155'i arayarak gelinin kaçırıldığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine polis şehrin giriş ve çıkışlarını tutarak söz konusu minibüsün peşine düştü. Minibüs Çorum- Ankara Karayolu'nda durduruldu. Gelin İclal T. ve yakınları polis tarafından Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü. İclal T.'nin ailesi kaçırma olayının olmadığı damadın ailesiyle anlaşamadıkları için kızlarını götürdüklerini söyledi.
Damat ve ailesi gelin için verdikleri 15 bin TL'lik başlık parası, aracıya verdikleri 10 bin TL ve düğünde takılan takıların kendilerine verilmesi halinde şikayetçi olmayacaklarını söyledi. Bu konuda anlaşan iki aile birbirinden şikayetçi olmazken çift de düğün günü ayrılık kararı aldı.

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Takı yüzünden tartışma çıktı, düğün iptal oldu

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