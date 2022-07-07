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Takibe alınan yabancı plakalı lüks otomobillerde bulundu! Binlercesini motora gizlemişler

07.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Emniyet Müdürlüğünce Bulgaristan plakalı 5 lüks otomobil takibe alındı. Kapıkule'den giriş yaptıktan sonra İstanbul'a giderken durdurulan otomobillerde yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu. Yabancı uyruklu 6 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Takibe alınan yabancı plakalı lüks otomobillerde bulundu! Binlercesini motora gizlemişler

Emniyet'in kaçak sigara ve tütün mamulleriyle mücadelesi sürüyor. Edirne Emniyet Müdürlüğünce takibe alınan Bulgaristan plakalı lüks otomobillerde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

SIKLIKLA GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPIYORLARDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, analiz çalışmaları kapsamında Bulgaristan plakalı 5 aracın gümrükteki trafiğinden şüphelendi.

AA-20220707-28353490-28353488-KAPIKULEDE_GUMRUK_TRAFIGINDEN_SUPHELENILEN_OTOMOBILLERDE_3_BIN_ELEKTRONIK_SIGARA_ELE_GECIRILDI

Sıklıkla giriş-çıkış yapan otomobillerle "uyuşturucu madde" getirilebileceği şüphesi üzerine otomobiller, Kapıkule'den giriş yaptıktan sonra İstanbul'a giderken otoban gişelerinde durduruldu.

AA-20220707-28353490-28353486-KAPIKULEDE_GUMRUK_TRAFIGINDEN_SUPHELENILEN_OTOMOBILLERDE_3_BIN_ELEKTRONIK_SIGARA_ELE_GECIRILDI

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MOTOR KISMINA GİZLEMİŞLER!

Yapılan aramada otomobillerin motor kısmındaki doğal boşluklara gizlenmiş, siyah hortumlarla kamufle edilerek aracın orijinal parçası olarak gösterilmeye çalışılan siyah bez çuvallar içerisinde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Yabancı uyruklu K.D.D, A.İ.D, G.D.D, H.M.D, K.I.T. ve N.H.N. gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne elektronik sigara kapıkule
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