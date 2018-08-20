Genç oyuncular Bora Akkaş ve Seda Türkmen geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturmuştu.
Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Boşanıyorlar mı?
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Çift temmuz ayında ayrılık habeleri ile gündeme geldi.
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Seda Türkmen konuyla ilgili olarak “Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı” diyerek iddiaları kabul etti.
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Akkaş ise konu hakkında yorum yapmak istemedi.
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Aradan geçen zamanda çift sorunlarını çözemedi. Seda Türkmen, Instagram sayfasından eşiyle olan fotoğraflarını kaldırdı. Bora Akkaş'ı takip etmeyi de bıraktı...
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Bora Akkaş, Türkmen'in aksine eşini takip etmeye devam ediyor.
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