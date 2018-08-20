MAGAZİN

Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Boşanıyorlar mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Seda Türkmen ile Bora Akkaş'ın evliliğinde kriz...

Genç oyuncular Bora Akkaş ve Seda Türkmen geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturmuştu.

Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Boşanıyorlar mı?

1 / 13

Çift temmuz ayında ayrılık habeleri ile gündeme geldi.
2 / 13

Seda Türkmen konuyla ilgili olarak “Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı” diyerek iddiaları kabul etti.
3 / 13

Akkaş ise konu hakkında yorum yapmak istemedi.
4 / 13

Aradan geçen zamanda çift sorunlarını çözemedi. Seda Türkmen, Instagram sayfasından eşiyle olan fotoğraflarını kaldırdı. Bora Akkaş'ı takip etmeyi de bıraktı...
5 / 13

Bora Akkaş, Türkmen'in aksine eşini takip etmeye devam ediyor.
6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda türkmen Bora Akkaş boşanma

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melike Öcalan yıllar sonra ortaya çıktı

Melike Öcalan yıllar sonra ortaya çıktı

Tuğba Ekinci kendisini ata benzetti

Tuğba Ekinci kendisini ata benzetti

İki senedir görüşmeyen Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre barıştı

İki senedir görüşmeyen Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre barıştı

Yavuz Bingöl'ün mutlu günü! Kızı Türkü Bingöl evlendi

Yavuz Bingöl'ün mutlu günü! Kızı Türkü Bingöl evlendi

Nusret ve Ferit Şahenk'ten 'Beraber ıslandık yağan yağmurda'

Nusret ve Ferit Şahenk'ten 'Beraber ıslandık yağan yağmurda'

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.