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Takılı kalan gaz teli kazaya sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde gaz teli takılı kalan motosiklet ticari araç ile çarpıştı.

Takılı kalan gaz teli kazaya sebep oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde gaz teli takılı kalan motosiklet ticari araç ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Yenişehir kara yolunde eski hastane önünde meydana geldi. Yenişehir istikametine seyir halinde olan N.G. (58) idaresindeki 16 HG 632 plakalı ticari araca aynı istikametten gelmekte 16 H 8413 plakalı motosikletin sürücüsü R.İ. çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü R.İ (16) ve arkasında oturan K.T (16) ile ticari araçta bulunan O.C. (60) hafif yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kazaya motosikletin gaz telinin takılı kalmasının sebebiyet verdiği öğrenildi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Takılı kalan gaz teli kazaya sebep oldu

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