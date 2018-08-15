Takım arkadaşı Mesut Özil'in geri dönmesini istiyor

Takım arkadaşı milli oyuncu Timo Werner "Almanya için çok şey yaptı" diyerek Özil'in dönmesini istedi.Almanya Milli Futbol Takımı oyuncularından Timo Werner, olaylı şekilde milli takımdan ayrılan Mesut Özil'in yeniden takıma dönmesini gündeme getirdi. Werner, takımda bir çok oyuncunun böylesi bir dönüş kararından memnuniyet duyacaklarına inandığını belirtti.

Bild Spor'a konuşan Werner, Özil'in milli takımdan ayrılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu şekilde sonlandığı için yazık oldu. Almanya için çok şey yaptı. Brezilya'da Dünya Kupası kazanıldığında ana kadroda yer alıyordu" diyerek tarafların bu şekilde ayrılmasını değil yeniden bir araya gelmesini dilediğini ifade etti.

Özil'in milli takımla bu şekilde yollarının ayrılmasından yana olmayan Timo Werner, "O, büyük fark yaratan bir oyuncu ve takımda önemli bir yeri var" diye konuştu.

İngiliz basını Özil'i eleştirdi

Almanya milli takımından ayrılan Mesut Özil, İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyiyor. Arsenal'in İngiltere Premiere Ligi'nde sezonun ilk maçı sonrası Özil, İngiliz basınında da yoğun eleştirilere hedef oldu. Arsenal'in Manchester City'e yenilmesi sonrası birçok gazete Özil'in performansına yönelik eleştirilerde bulundu ve Almanya'daki tartışmaları hatırlattı.